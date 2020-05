Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" znów został zaatakowany przez wandali! Szokujące nagranie! 

Łukasz Sędrowski po raz kolejny padł ofiarą wandali, którzy niszczą jego ciążką pracę! Były uczestnik programu "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci szokujące nagranie, na którym pokazał, jak ktoś zniszczył jego pole i poważnie uszkodził ogrodzenie! Musicie zobaczyć najnowszy film udostępniony na profilu rolnika na Instagramie.

Zaledwie kilka tygodni temu Łukasz Sędrowski, którego widzowie doskonale znają z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony", po raz pierwszy poinformował, że wandale zniszczyli jego ciężką pracę. Rolnik zdradził wówczas, że ktoś zdewastował blisko hektar świeżo posianej kukurydzy. Łukasz Sędrowski obwiniał za to kierowców quadów, którzy bezprawnie wjeżdżają na jego pole.

To była świeżo posiana kukurydza. Zniszczenia są takie, że hektar kukurydzy szacowany jest na 10 000 zł jeżeli urośnie i tyle zostało u mnie stratowane. To zwykła głupota i chamstwo - mówił później w "Pytaniu na Śniadanie".

Rolnik w telewizji śniadaniowej przyznał, że wie już kim są kierowcy quadów, którzy zniszczyli jego uprawy. Niestety, teraz okazuje się, że ktoś po raz kolejny zdewastował jego własność!

I jak to jest? Nie dość, że uprawy to jeszcze ogrodzenia są poniszczone?- rolnik komentuje na nagraniu.

Internauci są w szoku! Jak komentują zachowanie wandali, którzy znów zniszczyli własność rolnika?

- (...) tak sobie myśle że to ktoś z bliskiej Twojej okolicy robi Ci po górkę. Zazdrość, nienawiść w Polakach w ostatnich latach „kipi” .... poza tym jesteśmy narodem który nie życzy sąsiadowi dobrze ..... więc raczej rozglądaj się w okolicy bo tam chyba czycha „menda” który to robi ... Trzymaj się i nie daj się .... 👍 .... 🐄🐄🐄

- Masakra dużo wytrwałości życzę

- Chamstwo po prostu.... Współczuję i mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za to zostaną złapane i surowo ukarane- komentują internauci.