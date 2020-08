Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" jest zakochany? Spójrzcie tylko na te zdjęcia! 

Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" odnalazł swoją drugą połówkę? Były uczestnik programu TVP podczas relacji na InstaStories pokazał, jak spędza wolne chwile. Rolnik wybrał się nad jezioro i wszystko wskazuje na to, że nie był tam sam! Łukasz Sędrowski dodał krótki, ale bardzo wymowny komentarz. Co napisał?

Łukasz z "Rolnik szuka żony" jest zakochany?

Łukasz Sędrowski wystąpił w piątej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie on wywoływał największe emocje wśród fanów programu. Rolnik wzbudził ogromne kontrowersje kiedy okazało się, że utrzymywał kontakt z jedną ze swoich kandydatek również poza programem. Paulina, z którą Łukasz miał się kontaktować, była pewna, że to ona jest jego jego faworytką- rolnik zdecydował jednak, że chce stworzyć związek z inną kandydatką, Agatą. Między Pauliną a Łukaszem doszło wówczas do ogromnej awantury.

Łukasz i Agata byli parą przez kilka miesięcy- niestety, po jakimś czasie zakochani podjęli decyzję o rozstaniu. Później rolnik próbował ułożyć sobie życie u boku tajemniczej kobiety ze Śląska, ale również ta relacja nie przetrwała próby czasu.

Była piękna dziewczyna ze Śląska. Spędziła u mnie ponad miesiąc, czyli jakoś się dogadywaliśmy można powiedzieć. Ale niestety... po prostu nie wyszło, nie było tej chemii - przyznał kilka miesięcy temu w programie "Pytanie na śniadanie".

Teraz wygląda na to, że serce rolnika znów jest zajęte! Łukasz opublikował w sieci krótkie filmy, na których pokazał, że właśnie wypoczywa nad jeziorem.

Jezioro z ukochaną- napisał tajemniczo pod jednym z nagrań.

Czyżby w życiu rolnika pojawiła się nowa miłość?

Zobacz także: Łukasz Sędrowski szczerze o związku z Agatą! "To był żar, to był ogień"! Dlaczego więc się rozstali?

Łukasz Sędrowski jest zakochany?

Instagram

Łukasz wziął udział w piątej edycji programu "Rolnik szuka żony".