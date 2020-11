Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" 5 nazwał kandydatów Magdaleny oszustami. Wpis wywołał kontrowersje. Mateusz ostro komentuje!

Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" 5 nie ukrywa, że ogląda nową edycję programu i na Instastories na bieżąco komentuje, co dzieje się w programie. Już wielokrotnie , publikując zdjęcia Magdaleny zawsze dodawał czerwone serce do opisów jej zdjęć, a teraz wyraził swoje zaskoczenie zachowaniem Adama i Pawła wobec pięknej rolniczki. Łukasz z piątej edycji "Rolnik szuka żony" użył mocnych słów. Odpowiedź Mateusza pojawiła się zaskakująco szybko! Trzeba zobaczyć tę wymianę zdań... Ostro!

Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" 5 nazwał kandydatów Magdaleny oszustami!

Pod screenem zdjęcia Magdy z Adamem i Pawłem tuż po ogłoszeniu decyzji, że nie wybiera żadnego ze swoich kandydatów - Łukasz Sędrowski napisał bardzo wymowny hashtag:

#oszuści

To wzbudziło w sieci ogromne kontrowersje. Fani programu są oburzeni taką oceną, bo uważają, że rolnik w piątej edycji sam nie był fair wobec swoich kandydatek, a teraz w tak ostry sposób ocenia innych uczestników. Co prawda wobec Pawła i Mateusza w Internecie pojawiają się krytyczne komentarze, że byli w programie dla popularności, ale intencje Adama były raczej jasne - on faktycznie na swój sposób starał się o rolniczkę.

Mateusz z "Rolnik szuka żony" ostro odpowiada na wpis Łukasza!

Na wpis Łukasza Sędrowskiego opublikowany na Instagramie zareagował Mateusz, jeden z kandydatów Magdaleny. Mężczyzna jako pierwszy opuścił gospodarstwo rolniczki, ale zaprzyjaźnił się z pozostałymi kandydatami i teraz stanął w ich obronie. Umieścił na Instastories zaskakujący i mocny wpis, w którym pisze co sądzi o rolniku z piątej edycji!

Pseudoekspert sezonu 5 każdej dziedziny życia, psycholog, celebryta, wirtuoz wiedzy ogólnej i wizjoner rolnictwa w natarciu. Chłopie zlituj się nad zmysłem wzroku i nie każ nam na to patrzeć - napisał Mateusz.

Mateusz może liczyć na odpowiedź Łukasza Sędrowskiego?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 7: Kolejne kontrowersje wokół Macieja: rolnik zerwał kontakt z Iloną!? Szokujące doniesienia fanów na temat finału