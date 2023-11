Łukasz Piszczek żegna się z reprezentacją Polski! Ponad roku temu jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy ogłosił, że rezygnuje z gry w naszej kadrze. Łukasz Piszczek po niezbyt udanym dla Polaków Mundialu 2018 zdecydował, że po jedenastu latach odchodzi z reprezentacji. Od tamtej chwili piłkarz nie brał udziału w meczach kadry. Dziś jednak zrobi wyjątek i wyjdzie na boisko podczas meczu Polska-Słowenia!

Jestem bardzo wdzięczny, że dojdzie do takiego spotkania. Drużyna wykonała świetną robotę i udało się chłopakom awansować na dwie kolejki przed końcem eliminacji. Bardzo to doceniam i cieszę się, że będę mógł zagrać. Trudno powiedzieć, czy zakręci się łezka w oku. Do momentu zejścia z boiska będę skoncentrowany. Kiedy już przyjdzie ten moment, to mam nadzieję, że będę się uśmiechał, a nie płakał- powiedział w rozmowie z TVN24.