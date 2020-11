"Love Island": Kryzys u Julii i Dominika?! Fani komentują: "Szybko się skończyła miłość"

Julia i Dominik wygrali drugą edycję programu "Love Island" i zyskali ogromną sympatię widzów. Oczywiście wielbiciele tej pary na bieżąco śledzą ich poczynania za pośrednictwem Instagrama, jednak ostatnimi czasy w ogóle nie pojawiają się wspólne relacje czy zdjęcia tej dwójki. To spowodowało, że niektórzy zaczęli obawiać się, że w związku tej pary pojawił się jakiś kryzys! Czy Julia i Dominik są dalej razem? Zobaczcie!

Zobacz także: Julia z "Love Island" po powrocie z Hiszpanii imprezowała ze znaną gwiazdą! Skąd się znają?

Julia i Dominik zostali okrzyknięci największymi "słodziakami" drugiej edycji programu "Love Island"! Są zdecydowanymi ulubieńcami fanów show, którzy uwierzyli w ich uczucie. Na "Wyspie miłości" dali się poznać jako bardzo sympatyczna i zgrana para, a ich relacja wyglądała na prawdziwą i szczerą. Byli jedną z tych par, która nie zaliczyła poważnej kłótni czy większego zgrzytu. Nic więc dziwnego, że Julia i Dominik wygrali z ogromną przewagą głosów widzów.

Oczywiście fani show bacznie obserwują ich profile społecznościowe i zdążyli już zauważyć pewną, niepokojącą ich zdaniem rzecz. Już jakiś czas temu niektórzy internauci stwierdzili, że Dominik nie pasuje do świata Julii.

- Widać, że Dominik nie odnajduje się w świecie Julii i jej słynnych znajomych, widać to na story.

- Mam to samo odczucie. Życzę powodzenia, ale nie sądzę, by Julka była z Dominikem. Widać, że zupełnie inaczej już po powrocie - każdy spędza czas osobno. Ona z koleżankami w swoim żywiole blichtru, a on sam. Obym się myliła, bo szkoda mi Dominika - pisali jakiś czas temu niektórzy fani.