"Love Island": Sylwia Madeńska opowiedziała o walce z poważną chorobą! 

Sylwia Madeńska zdecydowała opowiedzieć się o walce z poważną chorobą. Zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Love Island" (w parze z Mikołajem Jędruszczakiem) w najnowszym wywiadzie dla plotek.pl przyznała, że przez lata miała bulimię. Kto pomógł jej w walce z chorobą?

Sylwia Madeńska o walce z chorobą!

W wywiadzie dla "Plotka" Sylwia wyznała, że to taniec, który jest zarówno jej pracą i jak i pasją, wpędził ją w poważną chorobę - przez wiele lat Madeńska walczyła z bulimią. Wszystko zaczęło się od od turniejów tańca i dbania o sylwetkę:

Ja kiedyś jak miałam taką formę turniejową, to się zmagałam z bulimią. To była straszna pogoń za wymarzoną sylwetką, a to wszystko siedzi w głowie - powiedziała gwiazda.

Gwiazda po pomoc udała się do psychologa. Apeluje do wszystkich, by nie lekceważyli objawów i również szukali pomocy:

Ja poszłam po pomoc do psychologa, który pomógł mi wyjść z tego. Chcę zaapelować do tych dziewczyn, żeby nie walczyły z tym same i nie bały się zgłosić po pomoc.

Dziś tancerka w pełni akceptuje swoje ciało, a niedawno pochwaliła się, że schudła 8 kilo:

Od programu spadło mi jakieś 8 kg, jest to wynik diety (dieta i deficyt kaloryczny to podstawa!), ćwiczeń 2-3 razy w tygodniu, akceptacji samej siebie (bardzo długo mi to zajęło) oraz odrobiny stresu :)

East News / mat. prasowe

Sylwia Madeńska, z byłym już partnerem, którego poznała w "Love Island", wzięli udział w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerka nie wyklucza, że zobaczymy ją w kolejnych odsłonach tanecznego show Polsatu.