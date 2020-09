"Love Island": Poznaliśmy nowe pary! Pierwsza osoba opuściła show i... pojawił się nowy uczestnik!

W niedzielę 6. września poznaliśmy nowe pary w programie "Love Island". Dowiedzieliśmy się również, kto pożegnał się z show! Ale to nie był koniec emocji w tym odcinku. Pojawił się również nowy uczestnik! Zobaczcie, co jeszcze się wydarzyło.

Zobacz także: Namiętne sceny w "Love Island": Ada nie próżnuje. Szykuje się gorący romans z Mikołajem?

W końcu poznaliśmy wszystkie decyzje panów. Już w piątek było wiadomo, że nowy uczestnik, Igor, zdecydował się na związek z Oliwią. Rafał, bez zaskoczenia, wybrał Olę i między tą dwójką zdecydowanie już coś zaiskrzyło. Oczywiście największym zaskoczeniem okazał się być wybór Karola. Niespodziewanie chłopak zdecydował się na Julię. Ta decyzja zaskoczyła dosłownie wszystkich, łącznie z Julią!

W dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się, jak wybrali pozostali panowie. Dominik zdecydował się na Adę, ale to chyba nikogo nie zaskoczyło. Wszyscy z niecierpliwością czekali na decyzję Bartka - w końcu Julia została już wybrana przez Karola. Chłopak postanowił pomóc Alicji i to właśnie z nią stworzył nową parę. Jednak jak potem przyznał, raczej ciężko widzi przyszłość w programie właśnie z tą uczestniczką.

Jako ostatni wybierał Mikołaj. Uczestnik mógł wybrać pomiędzy Karoliną i Natalią. Ostatecznie postanowił spróbować stworzyć związek z... Natalią. Jego wybór sprawił, że jako pierwsza z programu odpadła Karolina.

Ale to nie był koniec emocji w tym odcinku. W programie pojawił się nowy uczestnik, Mundek! Ma 25 lat i jest trenerem personalnym. Chłopak od razu zaznaczył, że do gustu bardzo przypadła mu Julia.

Pochodzę z Radomska i na co dzień jestem trenerem personalnym. Do programu chciałbym wnieść bardzo dużo pozytywnej energii, gdyż tym charakteryzuje się moja osoba. Oglądałem trzy pierwsze odcinki i mam wrażenie, że panowie są jacyś troszeczkę ospali. Dlatego kobiety... Mundek nadchodzi! Mój ideał kobiety, to kobieta uśmiechnięta, pewna siebie, z cudownymi pośladkami, dlatego nie ukrywam, że mój pierwszy typ w programie, to będzie Julia - powiedział Mundek.