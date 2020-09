Namiętne sceny w "Love Island": Ada nie próżnuje. Szykuje się gorący romans z Mikołajem?

Za nami kolejny odcinek "Love Island", a w nim... mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy, bardzo namiętny pocałunek nowo utworzonej pary! Jak wiadomo do pięknej willi ostatnio weszły dwie nowe uczestniczki - Alicja i Ada, które już zdążyły namieszać wśród pozostałych uczestników. Dziewczyny odbiły chłopaków Natalii i Karolinie - Alicja zdecydowała się na Karola (wcześniej w parze z Natalią), a Ada na Mikołaja (wcześniej w parze z Karoliną)! I coś czujemy, że w szczególności ta druga para dostarczy nam masę wrażeń!

Adriannie najwyraźniej bardzo spodobał się Mikołaj, którego obdarzyła na randce bardzo namiętnym pocałunkiem i czułymi gestami. Chyba nawet sam jej partner był nieco onieśmielony jej zachowaniem. Zobaczcie!

We wczorajszym odcinku "Love Island" poznaliśmy dwie nowe pary - Alicja związała się z Karolem, a Adrianna z Mikołajem. Tym samym singielkami zostały Natalia i Karolina. Na razie wszystko wskazuje na to, że nowe uczestniczki są bardzo zadowolone z wyboru partnerów. Chociaż Mikołaj wydaje się być śmiałym i pewnym siebie mężczyzną, to jednak 19-letnia Ada już od pierwszych chwil przejęła inicjatywę! Najwięcej wokół tej dwójki wydarzyło się podczas ich randki...

Para miała okazję na wspólne spędzenie czasu i lepsze poznanie się podczas randki, na której Ada dała krótkie szkolenie Mikołajowi ze... strzelania do celu! Jak wiadomo 19-latka niedawno skończyła szkołę o profilu wojskowym, więc karabiny nie są jej obce. Adrianna bardzo troskliwie zajęła się swoim uczniem i podczas doboru odpowiedniej pozycji do strzelania, dotykała prawie każdej części ciała Mikołaja. Na koniec randki to właśnie ona zainicjowała pierwszy i bardzo namiętny pocałunek!

Fani programu są zgodni, że Adrianna to bardzo gorąca dziewczyna, która lubi namiętności! Przypuszczają również, że to właśnie 19-latka jako pierwsza znajdzie się w kryjówce.

- Coś czuję, że Ada jako pierwsza będzie w kryjówce - Napalona ładnie 🤣 - Szybciutko zaczęła, niezła jest - Wiadomo kto pierwszy wyląduje w kryjówce😂😂😂 - Ada konkretna umie z facetem się obchodzić - piszą fani.

A Wy co myślicie na temat tej dwójki? Stworzą udaną parę? Jedno jest pewne - Mikołaj nie będzie narzekał na nudę, kiedy będzie z Adą!

