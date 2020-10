"Love Island": Pierwsze kłopoty u zwycięzców programu? Internauci nie mają żadnych wątpliwości! "Nie sądzę, by Julka była z Dominikiem"

Julia i Dominik to zwycięzcy drugiej edycji programu "Love Island", którzy w przeciągu zaledwie kilku tygodni, zaskarbili sobie serca wielu osób. Fani show uwierzyli, że uczucie, które połączyło tę dwójkę może przetrwać. Jednak zaledwie kilka dni po zakończeniu programu, gdy uczestnicy powrócili do kraju, internauci zaczęli mieć poważne wątpliwości, że Julii i Dominikowi może się udać. Dlaczego? Zobaczcie sami!

Zobacz także: Ada z "Love Island" już znalazła miłość?! To uczestnik pierwszej edycji show!

"Love Island": Fani show mają wątpliwości, czy Julia i Dominik stworzą szczęśliwy związek

Julia i Dominik to zdecydowani ulubieńcy fanów drugiej edycji programu "Love Island". W miłosnym show dali się poznać jako bardzo sympatyczna i zgrana para, a ich relacja wygląda na prawdziwą i szczerą. Byli jedną z tych par, która nie zaliczyła poważnej kłótni czy większego zgrzytu. Wielbiciele "Wyspy miłości" okrzyknęli ich prawdziwymi "słodziakami" i uwielbiali patrzeć na ich szczęście. Nic więc dziwnego, że Julia i Dominik wygrali z ogromną przewagą głosów widzów.

Teraz zwycięzcy drugiej edycji "Love Island" są już w Polsce i muszą zmierzyć się z otaczającą ich rzeczywistością. Oczywiście fani show bacznie obserwują ich profile społecznościowe i zdążyli już zauważyć pewną, niepokojącą ich zdaniem rzecz, która może zwiastować... kłopoty. Na InstaStory Julii pojawiły się nagrania, na których mogliśmy zobaczyć ją z Dominikiem i jej znajomymi. Zdaniem niektórych fanów tej dwójki, chłopak może się nie odnaleźć w świecie swojej dziewczyny...

- Widać, że Dominik nie odnajduje się w świecie Julii i jej słynnych znajomych, widać to na story. - To samo pomyślałem jak zobaczyłem to story - Aż obejrzałem jej relację na insta i mam takie samo odczucie... - Od razu skojarzyli mi sie z Madzia i Olegiem z BB.. 🙄 - Też teraz to obejrzałam, masakra, rzeczywistość jest zupełnie inna - Mam to samo odczucie. Życzę powodzenia, ale nie sądzę, by Julka była z Dominikem. Widać, że zupełnie inaczej już po powrocie - każdy spędza czas osobno. Ona z koleżankami w swoim żywiole blichtru, a on sam.

Obym się myliła, bo szkoda mi Dominika - piszą fani na oficjalnym instagramowym profilu programu "Love Island"

A Wy co o tym myślicie? Julia i Dominik mają szansę stworzyć szczęśliwy związek, czy jednak są z dwóch totalnie skrajnych światów? My uważamy, że w końcu przeciwieństwa się przyciągają i życzymy tej parze wszystkiego co najlepsze!

Mat. prasowe

Niektórzy fani "Love Island" twierdzą, że Dominik może nie odnaleźć się w towarzystwie przyjaciół swojej dziewczyny i w "jej świecie"...