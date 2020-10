Adrianna Gotowicka była uczestniczką drugiej edycji programu "Love Island". Na "Wyspie miłości" niestety nie znalazła mężczyzny swojego życia, ale wygląda na to, że spotkała go po powrocie do kraju! Dziewczyna właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem z pewnym chłopakiem, a którym czule się obejmuje. Mało tego - to uczestnik pierwszej edycji "Love Island"! Zobaczcie sami!

Zobacz także: QUIZ! Jak uważnie śledziłeś drugą edycję "Love Island"? Sprawdź się!

Ada z "Love Island" już znalazła miłość?! To uczestnik pierwszej edycji show!

Druga edycja programu "Love Island" dobiegła końca. Poznaliśmy wiele ciekawych osobowości, o których z pewnością usłyszymy jeszcze nie raz. Jedną z nich jest Ada Gotowicka, która dała się poznać jako niezwykle charyzmatyczna i barwna postać. 19-latka jednak nie była w willi miłości zbyt długo - podjęła niespodziewaną decyzję o opuszczeniu show. Pojawiło się mnóstwo plotek na temat tak nagłego odejścia uczestniczki, jednak ostatecznie z oświadczenia Ady, które pojawiło się na Instagramie wynika, że dziewczyna zdecydowała się opuścić program, bo po prostu bardzo tęskniła za najbliższymi.

Na "Wyspie miłości" Ada nie nawiązała bliskiej relacji z żadnym z uczestników, jednak wiele wskazuje na to, że po udziale w show szybko udało jej się znaleźć miłość! Na Instagramie 19-latki pojawiło się romantyczne zdjęcie z... uczestnikiem pierwszej edycji programu "Love Island", Marcin Puciek. Wygląda na to, że Adę i Marcina, połączyło coś więcej.

- Bardzo do siebie pasujecie. Tak trzymać 💪 - Cudowna z was para 😍 super się na was patrzy! szczęścia 💋 - Najsłodsza para 😍 trzymam za was kciuki Aduś ❤️😚 - Ooo Marcin ! To było ciacho 1 edycji ❤️❤️❤️❤️gratulacje i szczęścia !!!! - Gratulacje 😍 Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw i że to jednak z Marcinem Ci się powiedzie 😁👏 - piszą fani.

Fani już kibicują tej parze, chociaż sami zainteresowani jeszcze oficjalnie nie potwierdzili tego, że są razem. Jeśli jednak połączyło ich jakieś uczucie, to oczywiście trzymamy za nich mocno kciuki. Tymczasem zobaczcie najnowsze zdjęcie Ady! Chyba jednak coś jest na rzeczy... Myślicie, że pasują do siebie?

Marcin Puciek był uczestnikiem pierwszej edycji "Love Island". Ma 31 lat, a jego największą pasją są ćwiczenia na siłowni. Na "Wyspie miłości" nie udało mu się stworzyć związku - czyżby wielka miłość spotkała go właśnie teraz?