Program "Love Island" wchodzi w decydującą fazę. Większość uczestników już znalazła swoich partnerów, z którymi są szczęśliwi. Tego na pewno nie można jednak powiedzieć o związku Oliwii i Mikołaja. W ostatnim odcinku miłosnego show znów mogliśmy się przekonać, że dziewczyna chyba w dalszym ciągu nie zapomniała o Igorze, a Mikołaj dalej jest dla niej tylko planem B. Chłopak wydaje się być również coraz mniej zainteresowany Oliwią, która wylewa swoje negatywne emocje na niego. Nawet Julia postanowiła dać do zrozumienia Oliwii, że powinna lepiej zachowywać się w stosunku do swojego obecnego partnera...

Zobacz także: W "Love Island" panowie oszaleli na punkcie Magdy! "Ideał kobiety". Dziewczyny mogą czuć się zagrożone?

"Love Island": Oliwia wścieka się na Mikołaja! Czy chłopak da jej kolejną szansę?

Oliwia jest niewątpliwie jedną z najbardziej barwnych postaci w programie "Love Island", która budzi ogromne emocje wśród fanów show. Dziewczyna nie należy do grona uczestników, którzy ukrywają swoje emocje, a wręcz przeciwnie. 19-latka chyba w dalszym ciągu nie może pogodzić się ze stratą Igora, który teraz tworzy szczęśliwą relacje z Magdą. Obecnie Oliwia jest z Mikołajem, który bardzo stara się o jej względy - ona jednak chyba tego nie docenia.

W ostatnim odcinku Oliwia i Mikołaj wspólnie trenowali, ale niespodziewanie dziewczyna obraziła się i uciekła do willi. Powiedziała chłopakowi, że wcześniej robił lepsze treningi, a kiedy Mikołaj chciał wyjaśnić całą sytuację, Oliwia uciekła od rozmowy. Porozmawiała za to z Julią, która szczerze jej powiedziała, że powinna zmienić swoje zachowanie do Mikołaja, który bardzo się o nią stara.

Mikołaj się mega stara o Ciebie i mega mu zależy, a Ty cały czas go ciśniesz... [...] On jest w Ciebie zapatrzony, pomimo tych Twoich fochów wszystkich i kłótni - powiedziała Julia do Oliwii.

Również fani programu nie potrafią zrozumieć zachowania Oliwii...

- Oliwia nie zasługuje na faceta... Żadnego.. nie ważne czy to Mikołaj, Igor czy książę czy zwykły chłopak... Ona nie ma za grosz szacunku do drugiego człowieka - Wiedziałam, że Oliwia nawarzy sobie sama tego piwa. Zamiast budować relacje od początku z jednym facetem z którym miała chemię to wzięło ją na testowanie innych.. i to było oczywiste, że koniec końców straci jednego i za chwile pewnie kolejnego. Z uczuciami się nie igra.. Igorowi też strzelała fochy i od tego zaczęło się psuć . - Mam nadzieję, że Miki po tych kwasach z Oliwką i jej zgrywaniu księżniczki się obudzi i wszystkich zaskoczy. Okrutnie toksyczna się zrobiła. Przerzuca swoje frustracje na innych ludzi. Julia jej dobrze powiedziała. Fajnie by było jakby wybrał Kornelię, ona zasługuje na fajnego faceta. - Oby Oliwka wzięła sobie do serca słowa Julii, naprawdę szkoda Mikołaja - piszą fani.

W następnym odcinku dowiemy się, która z Pań opuści willę. Myślicie, że Mikołaj da Oliwii jeszcze szansę i wybierze ją podczas przeparowania?

Mat. prasowe

Oliwia znów wybuchła złością i wyładowała negatywne emocje na Mikołaju. Na jej zachowanie zareagowała Julia, która szczerze powiedziała 19-latce, co o tym myśli.