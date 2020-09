W ostatnim odcinku "Love Island. Wyspa miłości" nowy uczestnik, Igor, dostał sms informujący, że musi wybrać dwie dziewczyny, które najbardziej wpadły mu się podobają i iść z nimi na romantyczną randkę we troje! Igor szybko podbił serca Islanderek i chyba większość z nich bardzo liczyła na to, że to właśnie one znajdą się w tej dwójce. Ale ostatecznie wybór padł na... Oliwię i Olę! Co będą robić na randce? Zobaczcie!

"Love Island": Nowy uczestnik na randce z Oliwią i Olą! Czy skradnie ich serca?

Igor od pierwszych chwil przypadł do gustu uczestniczkom programu! Swojego zachwytu nie kryły między innymi obecne singielki - Natalia, Karolina oraz będąca aktualnie w związku z Dominikiem, Oliwka. Relacja tej pary wydaje się być niestabilna i wiele wskazuje na to, że podczas najbliższego przeparowania, ta dwójka zmieni swojego partnera, a w tym może pomóc Oliwce nowy uczestnik, Igor!

Na zakończenie wczorajszego odcinka dowiedzieliśmy się, że Igor ma za zadanie wybrać dwie dziewczyny, które najbardziej wpadły mu w oko i iść z nimi na romantyczną randkę we troje! Już teraz jednak wiadomo, kogo wybrał chłopak. Igor po chwili zastanowienia wybrał Oliwię i Olę.

Mat. prasowe

Nowy uczestnik spędził czas z dziewczynami bardzo aktywnie. Cała trójka wybrała się do parku linowego. Oliwka, która już wcześniej ustaliła relacje z Dominikiem, jako przyjacielskie i nie kryła, że Igor jest w jej typie, ma teraz ogromną szansę stworzyć związek właśnie z nowym uczestnikiem!

Mat. prasowe

Ciekawe, czy z podobnej okazji skorzysta Ola. Uczestniczka zdaje się być w trwałej i rokującej relacji z Rafałem, ale kto wie, co wydarzy się po tej randce!

Mat. prasowe

Jak na wiadomość o randce Oli i Igora zareaguje Rafał? Czy czas spędzony z Olą i Oliwką pomoże nowemu uczestnikowi podjąć decyzję o wyborze partnerki? Jedno jest pewne - przed nami przeparowanie i tak naprawdę nikt nie może być pewny swojej pozycji w programie!

Mat. prasowe

Wszystkiego dowiemy się już dzisiaj o 22:10 w programie "Love Island. Wyspa miłości"!