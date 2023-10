Przed nami kolejny odcinek "Love Island. Wyspa miłości"! Już dziś wieczorem, 10 września o godzinie 22:10, Polsat wyemituje najnowszą odsłonę hitowego show prowadzonego przez Karolinę Gilon. Co tym razem wydarzy się w programie? Dziś dowiemy się kogo wybrała Adam, która musi wybrać spośród trzech przystojniaków: Bartka, Karola i Mikołaja. Kiedy poznamy decyzję Ady, z programem pożegna się dwóch Wyspiarzy, a do willi wprowadzi się nowa piękność, 23-letnia Ola Malinowska! Blondynka o niebieskich oczach nie ukrywa, że ma słabość do wysokich brunetów o ciemnej karnacji... Czy w programie wpadnie jej ktoś w oko?

Zobaczcie gorący zwiastun nowego odcinka "Love Island. Wyspa miłości"!

Ola Malinowska dołącza do programu "Love Island".