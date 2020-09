W "Love Island" emocji nie brakuje! Tym razem oczy fanów show były szczególnie zwrócone na Olę i Rafała. Duet, który uchodził za idealnie dobrany, przeżywa pierwszy kryzys! Wygląda na to, że Ola ma nieco inne podejście do życia i programu, niż Rafał. Czy to spowoduje, że przy następnym przeparowaniu ich drogi się rozejdą? Niestety, po ostatnim odcinku internauci właśnie tego się obawiają...

Zobacz także: QUIZ! Jak uważnie oglądałeś pierwsze odcinki "Love Island 2"? Sprawdź się!

"Love Island": Kryzys u Oli i Rafała? Internauci zaskoczeni zachowaniem uczestnika: "Spaliłeś wszystko"

Ola i Rafał z drugiej edycji programu "Love Island", do tej pory byli uznawani zarówno przez uczestników, jak i fanów show, za idealnie dobraną parę. Wiele osób już na początku stwierdziło, że ten duet może nawet dotrwać do finału. Ale po ostatnim odcinku już chyba niczego nie można być pewnym. A wszystko zaczęło się od z pozoru niewinnej rozmowy Oli i Rafała.

Rafał stwierdził, że w sumie, to nie chce zbyt wiele wiedzieć na temat swojej partnerki.

- Ja to mam taki styl, że nie chce o Tobie wiedzieć za dużo. [...] Uważam, że czasem bezpieczniej jest mniej wiedzieć, bo im więcej wiesz, tym więcej może wyjść takich informacji, albo takich cech charakteru, sposobu bycia, które mogą być nieatrakcyjne w pewien sposób. Mogłyby mnie gdzieś tam odstręczać i tak dalej. Jesteśmy w tym momencie w raju i ta beztroska gra główną rolę.

To wyraźnie nie spodobało się Oli. Widać, że dziewczyna chciałaby opowiedzieć partnerowi o sobie, bo myśli coraz poważniej o ich związku. Ale to zachowanie Rafała, może być początkiem końca ich relacji.

- No jeśli tak będzie, no to ja już będę wiedziała jaka jest to relacja... - powiedziała Ola.

Również internauci nie kryją zaskoczenia takim zachowaniem Rafała. Do tej pory był uznawany za czułego, romantycznego i odpowiedzialnego uczestnika.

- Już wiadomo, że razem nie będą...Rafał spaliłeś wszystko co było fajne między Tobą a Olą 😂😂 - On jeszcze nie dojrzał do poważnego związku i tyle. - a ja myślałam, że on poważny jest... - Gawędziarz bujający w obłokach, pięknie gada i na tym koniec. Kobiety wolą konkretnych mężczyzn 💪🏼 - Rafał po dzisiejszym odcinku już mnie nie interesujesz 😂😂😂 tragedia 🤦‍♀️ - Koniec miłości, każde z nich ma inne podejście do stworzenia pary , choćby w programie 💘 - piszą internauci.

A Wy, co myślicie na ten temat - Ola i Rafał będą dalej razem, czy jednak ta rozmowa przekreśli ich wspólne losy?

Po rozmowie, Ola postanowiła zwierzyć się ze wszystkiego Oliwii, a Rafał Igorowi.

Do tej pory, Ola i Rafał fantastycznie się dogadywali i byli ulubioną parą fanów show. Teraz Rafał trochę stracił w oczach widzów. Czy jeszcze uda mu się wszystko odbudować?