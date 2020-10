"Love Island" wchodzi w decydującą fazę. Finał zbliża się wielkimi krokami, a my coraz częściej musimy żegnać się z kolejnymi uczestnikami. W ostatnim odcinku "Wyspę miłości" opuścili Kornelia i Mika. Wpływ na to miała decyzja widzów oraz pozostałych uczestników show, którzy musieli wybrać pomiędzy Kornelią i Miką oraz Oliwią i Mikołajem. Fani show nie ukrywają, że są zawiedzeni decyzją Islandersów. Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island": Kornelia i Mika musieli pożegnać się z programem. Internauci są zawiedzeni decyzją uczestników: "Masakra"

W "Love Island" z odcinka na odcinek emocje rosną. Ostatnio widzowie za pośrednictwem aplikacji mogli zagłosować na parę, która ich zdaniem ma największe szanse na miłość. Wyniki głosowania przekazała uczestnikom prowadząca show, Karolina Gilon. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że widzowie najbardziej kibicują Julii i Dominikowi, Oli i Rafałowi, Mundkowi i Alicji oraz Igorowi i Magdzie.

Dwie pary, które otrzymały najmniej głosów, czyli Kornelia i Mika oraz Oliwia i Mikołaj, stanęły przed pozostałymi uczestnikami. Bezpieczni Islandersi musieli zadecydować, kto tym razem opuści "Wyspę miłości". Wybór padł właśnie na Kornelię i Mikę. Widzowie show są jednak bardzo zawiedzeni ich wyborem. Wielu internautów uważa, że to Oliwia i Mikołaj powinni pożegnać się z programem.

- Jakim cudem Oliwia i Mikołaj nie odpadli.... 😭 - To miała być para, która najmniej do siebie pasuje, a nie z kim najbardziej się kumpluję🤨 - Masakra, Oliwka została;( - Dramat dramat dramat. I Oliwia prześlizgnęła się dalej 🤦 - To jakiś żart:) - Nie wierzę w to co tu się wydarzyło🤦 - piszą fani.

Widzowie już od pewnego czasu mają zastrzeżenia co do postawy i zachowania Oliwii. Po jednym z odcinków pojawiły się nawet prośby o... usunięcie jej z programu. Czara goryczy przelała się, kiedy Igor i Magda zostali parą, a chłopak stwierdził, że nie chce już tworzyć relacji z Oliwią. Wtedy też dziewczyna zareagowała dość stanowczo i ostro.

Zdajesz sobie sprawę z tego, że mnie stracisz na zawsze? Szmatą dziury w sercu nie załatasz. Szkoda, że mnie zdradziłeś - powiedziała Oliwia w rozmowie z Igorem.

Jak myślicie, czy Oliwia i Mikołaj dotrą do ścisłego finału programu "Love Island"? Do zakończenia drugiej edycji show zostało już naprawdę niewiele czasu. Czy widzowie jednak przekonają się do ich związku? Tego dowiemy się już niedługo!

Mat. prasowe

Fani show są zawiedzeni, że ostatnio "Wyspę miłości" musieli opuścić Kornelia i Mika.