"Love Island": Julia i Dominik zostali oficjalnie parą! Internauci mają nadzieję, że to właśnie oni wygrają show! 

W drugiej edycji programu "Love Island" utworzyła się kolejna, oficjalna para! Po Oli i Rafale, przyszedł czas na Julię i Dominika. Do tej pory fani show byli pewni, że to właśnie Ola i Rafał mają największe szanse na wygraną. Teraz zaś w większości przyznają, że to jednak Julia i Dominik wyglądają na szczerą i stworzoną dla siebie parę, a ich konkurentom zarzucają fałsz. Dlaczego? Zobaczcie.

"Love Island": Julia i Dominik zostali oficjalnie parą! Internauci są pewni - to oni wygrają show!

Ola i Rafał z "Love Island 2" do tej pory uchodzili za faworytów do głównej wygranej - są ze sobą od samego początku programu i nie zaliczyli żadnego "skoku w bok". Również jako pierwsi zostali oficjalnie parą. Pozostali uczestnicy znacznie dłużej szukali swoich drugich połówek, a niektórzy nie znaleźli ich nawet do tej pory. Jednak wszystko zmieniło się, gdy Julia i Dominik postanowili dać sobie szansę.

Wygląda na to, że właśnie ta para z każdym kolejnym odcinkiem zaskarbia serca coraz większej ilości fanów. Są bardzo zgodni i raczej nie mieli większych kryzysów. Ponadto właśnie oficjalnie zostali parą! Zobaczcie ten romantyczny moment.

Fani show zdecydowanie bardziej kibicują Julii i Dominikowi, a Rafałowi i Oli od pewnego czasu zarzucają fałsz. Wielbiciele "Love Island" twierdzą, że Ola i Rafał nie czują się już pewnie, dlatego zaczynają mącić w głowach uczestnikom, którzy zaczynają tworzyć szczęśliwe związki.

- Zaraz Rafał poleci mącić w związku Julii i Dominika bo poczują z Ola kolejne zagrożenie :D - Jak miałabym teraz wybierać kto ma wygrać, to Julia i Dominik... a nie tych dwóch fałszerzy Olka i Rafał... aż bije od nich nieszczerością - Początkowo źle się nastawiłam na Julię, ale wydaje się być jedną z najbardziej miłych i wyluzowanych dziewczyn na wyspie 😀 gdybym już teraz miała zagłosować na finałową parę to byliby to właśnie Julia i Dominik, a nie Rafcio z wielkim ego i uważająca się za najmądrzejszą Olę 😀 - Zmieniam o nich zdanie, oczka aż się im świecą :) a Olka już poklask, zaraz wyśle Rafała z misją motania 😅 - Najlepsza para 🙂mam nadzieję że wygrają 🙂 - I to jest miłość, mają wygrana w kieszeni, ja trzymam za nich kciuki ✊😍

Jak widać na ten moment to właśnie Julia i Dominik są faworytami widzów do głównej wygranej. Do zakończenia drugiej edycji programu "Love Island" pozostało jednak trochę czasu, dlatego wszystko jeszcze może się zmienić.

A Wy, co o tym myślicie? Julia i Dominik wygrają "Love Island"? A może Ola i Rafał lub ktoś zupełnie inny?

Mat. prasowe

W szczęśliwym związku są również Magda i Igor! Czy oni również niedługo zostaną oficjalnie parą?