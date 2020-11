"Love Island": Czy Ola i Rafał się rozstali? Fani się niepokoją. Ola postanowiła zabrać głos

Ola i Rafał to zdobywcy trzeciego miejsca w drugiej edycji programu "Love Island". Na "Wyspie miłości" byli niczym papużki nierozłączki. A jak wygląda to teraz? Fani zaczęli się niepokoić, ponieważ para bardzo rzadko pokazuje się w swoich mediach społecznościowych razem. Czy w związku Oli i Rafała jest kryzys? Dziewczyna postanowiła odpowiedzieć internautom. Zobaczcie!

"Love Island": Czy Ola i Rafał są dalej razem?

Ola i Rafał z "Love Island" od razu sobie wpadli w oko. Od samego początku aż do finału show nie rozstawali się ze sobą. Deklarowali uczucie i wszystko wskazywało na to, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Po powrocie do kraju szybko spotkali się ze sobą pomimo dzielących ich kilometrów. Jednak od pewnego czasu fani niepokoją się, że para nie dodaje wspólnych zdjęć i nie dzieli się swoim życiem.

Ostatnio pojawiły się komentarze, że być może coś w ich relacji jest nie tak.

- Strasznie rzadko się spotykacie, pozostałe pary nie mogą się od siebie odkleić, a wy dobrze się bawicie bez siebie..... smutne - Też mam takie spostrzeżenia.... Coś musi być nie halo! - Pani Olu, a gdzie Pan Rafał? - Wybacz, ale widać, że coś między Wami nie gra (może to chwilowe), ale z Poznania do Łodzi to serio nie jest daleko. Dla chcącego nic trudnego.✌

Ola postanowiła zareagować na domysły internautów. Nagrała film na swoim Instastory, w którym wytłumaczyła wszystko fanom. Okazało się, że dalej jest z Rafałem, jednak para nie chce pokazywać każdego ułamka swojego życia.

Jesteśmy dalej z Rafałem, cały czas, ale związek na odległość to nie jest takie proste. Ci, którzy kiedykolwiek w takim związku byli doskonale wiedzą, co mam na myśli. Zawsze jak gdzieś tam się widzimy, to coś razem dodajemy. Teraz po prostu każdy z nas jest u siebie w mieście i tyle. I nie czuję się zobowiązana, pomimo że wiem, że gdzieś tam jesteśmy tymi osobami publicznymi, chociaż nienawidzę tego słowa, do tego, aby pokazywać każdy ułamek swojego życia - wyjawiła Ola.

Wygląda na to, że u tej dwójki dalej wszystko jest w porządku! Myślicie, że ich związek na odległość przetrwa?

