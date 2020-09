W "Love Island" nie brakuje emocji i zwrotów akcji, a tego niewątpliwie dostarcza widzom jedna z uczestniczek - 19-letnia Oliwia Knapek. Fani show nie kryją oburzenia zachowaniem Islanderki i nawet apelują do produkcji o usunięcie jej z programu. Co takiego zrobiła Oliwia? Zobaczcie!

Zobacz także: "Love Island 2": Oliwia płacze z zazdrości o Magdę! Internauci: "Karma wraca a życie uczy pokory młoda damo"

"Love Island 2": Widzowie domagają się usunięcia Oliwii z programu! Jej zachowanie oburzyło fanów show

Oliwia Knapek z "Love Island 2" budzi ogromne emocje wśród widzów programu. Początkowo wydawało się, że uczestniczka tworzy wspaniałą relację z Igorem, jednak jej dość wybuchowy i impulsywny charakter, dał się szybko we znaki spokojnemu chłopakowi. Chociaż dziewczyna przyznała, że bardzo podoba jej się Igor, to jednak postanowiła zobaczyć, jak będzie jej w związku z Mikołajem. Wtedy też stwierdziła, że jeśli ona i Igor coś do siebie czują, to na pewno wrócą do siebie.

Oliwia dała nadzieje Mikołajowi, a jednocześnie dalej flirtowała, a nawet całowała się z Igorem. Już wtedy internauci zaczęli mieć obiekcje do uczestniczki. Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej, gdy do programu weszła przepiękna Magda, która oczarowała swoją urodą wszystkich panów mieszkających na "Wyspie miłości", w tym również Igora. Oliwia nie kryła swojej zazdrości i zdenerwowania, kiedy zauważyła, że Igor jest zainteresowany Magdą. Czara goryczy przelała się, kiedy Igor i Magda zostali parą, a chłopak stwierdził, że nie chce już tworzyć relacji z Oliwią. Wtedy też dziewczyna zareagowała dość stanowczo i ostro.

Zdajesz sobie sprawę z tego, że mnie stracisz na zawsze? Szmatą dziury w sercu nie załatasz. Szkoda, że mnie zdradziłeś - powiedziała Oliwia w rozmowie z Igorem.

Słowa wypowiedziane przez Oliwię, mocno zbulwersowały fanów show. Ponadto widzowie są oburzeni, że dziewczyna nie mogąc się pogodzić ze stratą Igora, w dalszym ciągu wypowiada się w złym tonie zarówno o chłopaku, jak i o Magdzie, jego obecnej partnerce. Zdaniem internautów, 19-latka podburza również innych uczestników przeciwko parze.

Z tego też względu pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów show, który wręcz domagają się usunięcia Oliwii z programu.

- Plisss zróbcie głosowanie która dziewczyna ma odpaść, Oliwia do domu 🙏 - Zróbcie głosowanie na aplikacji: „Kto jest za opuszczeniem Oliwii z programu? Głosujcie!” Ona jest żałosna, niecały tydzień temu sama grała na dwa fronty i jakoś jej to nie przeszkadzało, a teraz nagle przeszkadza jej takie zachowanie w drugą stronę, niedojrzała dziewczynka...😡 - Oliwia do domu - Oliwia 🙄 spakować ją i do samolotu 😂 - Oliwia czas do domu ☠️😆 tej Pani już podziękujemy 🖐🏼 - Pozwólcie nam widzom wywalić Oliwie. Nikt jej już nie chce oglądać w programie - piszą fani.

A Wy, co o tym myślicie? Lubicie Oliwię?

fot. Polsat

Odkąd w programie pojawiła się Magda, dziewczyna nie kryje swojej zazdrości o Igora! Chłopak jednak nie chce już tworzyć z nią żadnej relacji i jest szczęśliwy z obecną partnerką.