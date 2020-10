W "Love Island" nie brakuje emocji i zwrotów akcji. Dotychczas Ola i Rafał nie mieli większych konfliktów i uchodzili za idealnie dobraną parę. Jednak ostatnie "żarty" chłopaka skierowane do Oli, bardzo ją zabolały. Również fani programu uważają, że tym razem Rafał przekroczył już granice. Chłopak między innymi nazwał swoją dziewczynę "ladacznicą". Sprawdźcie szczegóły.

"Love Island 2": Rafał przekroczył granice? Nazwał swoją partnerkę "ladacznicą"!

Ola i Rafał to para z najdłuższym stażem w programie "Love Island" - są ze sobą od samego początku show i ani razu nie zaliczyli "skoku w bok". Na "Wyspie miłości" zdarzały im się drobne sprzeczki, jednak do tej pory wszystko od razu sobie wyjaśniali. Tym razem jednak było inaczej. Chociaż Rafał już dał się poznać jako niezły żartowniś, a jego partnerka stara się podchodzić do jego żartów z dystansem, to jednak teraz wyszło dość niezręcznie...

Rafał, Ola, Igor i Mikołaj spędzali czas na tarasie. Partnerka Rafała przytuliła się do Igora - oczywiście po przyjacielsku. Wtedy też chłopak wyskoczył z pierwszym "żartem".

Ta wszystkich obściskuje po kolei, patrz! Ladacznica - zaczął Rafał.

Ale to nie koniec. Później Rafał powiedział coś, co już mocno uraziło Olę.

Ja zgarniam siopę, wy ją robicie, nie? - powiedział Rafał.

Te słowa zszokowały nawet Igora i Mikołaja. Ola postanowiła zareagować na "żarty" partnera słowami:

Nawet jeśli to miał być żart, to był tak ch***wy, że... - odparła Ola, która postanowiła opuścić towarzystwo chłopaków.

Rafał próbował jeszcze jakoś wybrnąć z sytuacji, jednak dziewczyna nie miała już ochoty na wyjaśnienia. Para pogodziła się dopiero następnego dnia.

Zachowanie Rafała mocno oburzyło również fanów show.

- On już nie raz, nie dwa przegiął swoim gadaniem - Ale mnie wkurzył.😠😠 Już któryś raz takie teksty wali. Tu filozofuje, a takie coś do własnej dziewczyny. Nie myśli o tym co mówi do Oli. 🤡🤡 Jeszcze gadka o dystansie 🙈 - Nie wyobrażam sobie, żeby zakochany facet mógł powiedzieć tak o swojej kobiecie... 🤦🏼‍♀️ - Widać jak poważnie ją traktuje 🤷🏽‍♀️ - Rafał tragedia 😤🥱🥱🙅‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ - piszą fani.

A Wy, co o tym myślicie? Czy Rafał swoimi ostatnimi "żartami" przekroczył już wszelkie granice? Całą sytuację możecie obejrzeć poniżej!

Myślicie, że Ola i Rafał dotrwają razem do finału show?