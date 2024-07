Wielki sukces Gienka Loski w oraz po programie "X Factor" całkowicie odmienił życie muzyka, który wcześniej prowadził trochę cygańskie życie. Nie odmawiał też sobie używek, przez co dorobił się wielu problemów. Teraz nie ma już jednak miejsca na alkohol. Gienek zaczął po raz kolejny nowe życie.

- Teraz znów zaczynam od nowa jakiś etap w moim życiu, ale teraz chcę to zrobić porządnie - mówi w "Super Expressie" - Bo to wszystko jest rock&roll, ale już bez alkoholu. Jednak co z tego będzie to nie wiem. Muszę dodać, że każda chwila w przeszłości mogła zaważyć na moim obecnym stanie fizycznym i psychicznym, więc nie mogę powiedzieć, że czegoś żałuje. Jedynie czego żałuje to, że z tego świata zeszło tylu wspaniałych ludzi i z mojego otoczenia i ogólnie.

Czasu cofnąć się, niestety, nie da. Można za to zrobić wszystko, żeby przyszłość była bardziej szczęśliwa i mniej dramatyczna, czego też Gienkowi serdecznie życzymy.

(ac)