Long4Lashes to jedna z najpopularniejszych marek w Polsce, która dba o nasze rzęsy, włosy, cerę oraz paznokcie. Zaufało jej tysiące kobiet, m.in. Wizażanki, które ją uwielbiają i przyznały jej produktom miano KWC – Kosmetyku Wszech czasów. My, dziennikarki Party.pl, postanowiłyśmy sprawdzić, czy my również się w niej zakochamy.

Na warsztat wzięłyśmy trzy produkty marki Long4Lashes. Jedna z nas testowała produkty do paznokci: Profesjonalny żel do usuwania skórek oraz Ekstremalne serum utwardzające do paznokci, natomiast druga – niezwykle popularne Serum do rzęs.

Obie zgadzałyśmy się w jednej kwestii: lubimy naturalny look, więc produkty, które zadbają o wzmocnienie i zdrowie naszych włosów i paznokci to spełnienie marzeń.

Domowy manicure

Party.pl

Ola wzięła do domu produkty do paznokci: Profesjonalny żel do usuwania skórek i Ekstremalne serum utwardzające do paznokci.

Lubię sama zajmować się swoimi paznokciami, dlatego zazwyczaj robię manicure w domu, nie w salonie. Właśnie dlatego chciałam przetestować tę serię kosmetyków Long4Lashes. Liczyłam, że dzięki nim pielęgnacja moich paznokci będzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Nie przeliczyłam się. Od zawsze odsuwam skórki – nigdy ich nie wycinam, więc szukałam żelu, który ułatwiłby mi to zadanie. Profesjonalny żel do usuwania skórek bez wątpienia zmiękczył skórki i ułatwił ich odsunięcie. Po zaledwie 5 minutach po nałożeniu, po prostu usunęłam je za pomocą drewnianego patyczka. Skóra wokół paznokci była zadbana i nie miała żadnych podrażnień.

Party.pl

To jednak nie wszystko – po kilku tygodniach stosowania, zauważyłam też, że skórki mniej narastają! Polecam wszystkim, którzy kiepsko radzą sobie z cążkami. Drugi produkt, który testowałam miał wzmocnić moje paznokcie. Moja ocena Ekstremalnego serum utwardzającego do paznokci – MEGA! Serum bardzo szybko wysycha i ładnie wygląda na paznokciu. Gdy nałożyłam je na naturalną płytkę ładnie rozjaśnił paznokieć. Kilka razy zrezygnowała w ogóle z malowania paznokci lakierem i zostawiłam samo serum. Dodatkowym plusem jest, że serum nie odpryskuje.

Party.pl

Po 3 tygodniach stosowania Ekstremalnego serum utwardzającego do paznokci (nakładałam je tak, jak rekomenduje instrukcja – co dwa dni) paznokcie faktycznie stały się mocniejsze. Było to dla mnie zbawienie, bo od dawna walczyłam z paznokciami zniszczonymi manicure’em hybrydowym.

Piękne rzęsy

Party.pl

Dziennikarka Magda chciała, zadbać o swoje rzęsy, więc przetestowała Serum do rzęs Long4Lashes.

Zawsze chciałam mieć dłuższe rzęsy, ale perspektywa przedłużania ich w salonie mnie nie przekonuje. Próbowałam różnych naturalnych metod, ale były mało efektywne. Podjęła zatem wyzwanie Long4Lashes i używałam Serum do rzęs przez 6 tygodni.

Party.pl

Aplikacja jest bardzo prosta, bo serum działa jak eyeliner – trzeba posmarować powiekę tuż nad linią rzęs. Pierwsze efekty zauważyłam już po 4 tygodniach. Rzęsy były o wiele, wiele dłuższe niż zwykle. Po wytuszowaniu ich masakrą wyglądały cudownie. Wszyscy moi znajomi zaczęli zauważać zmianę. Jedna koleżanka spytała mnie nawet czy przedłużałam rzęsy w salonie! Efekt bez wątpienia jest zatem na plus. :)

Party.pl