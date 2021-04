Pandemia koronawirusa jeszcze nie ustąpiła. Dziś odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu, a zaraz po nim dowiemy się, jakie zapadły dalsze decyzje w kwestii szkół oraz przedszkoli. Prawdopodobnie wyjaśni się również jakie restrykcje będą obowiązywały podczas zbliżającej się majówki. Czy nastąpi luzowanie obostrzeń?

Adam Niedzielski poinformował, że 14 kwietnia zostaną przedstawione dalsze decyzje w sprawie obostrzeń w Polsce. Jak na razie plan związany z ograniczeniami został przedstawiony do 18 kwietnia. Co wydarzy się po tej dacie? Czy jest szansa na luzowanie zasad? Według medialnych doniesień rząd zdecyduje się przedłużyć obostrzenia jeszcze na kolejne tygodnie:

Ażeby mówić o odważniejszym otwieraniu, powinniśmy mieć wyszczepionych ok. 70 proc. osób w wieku 60 i więcej lat. W tej chwili mamy ok. 40 proc. To jest apel do wszystkich 60-latków i starszych osób, aby się zgłaszały na szczepienia, bo to nam pozwala podejmować odważniejsze decyzje - powiedział minister w rozmowie z "Rzeczpospolitą".