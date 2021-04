W części regionów lockdown zostanie wydłużony? Niepokojący komentarz ministra! "Są regiony, które sobie nie radzą"

Adam Niedzielski w najnowszym wywiadzie zdradził, jak może wyglądać znoszenie obostrzeń po 18 kwietnia. Czy właśnie wtedy w całej Polsce zakończy się trwający obecnie lockdown? Niekoniecznie. Słowa ministra zdrowia brzmią bowiem niepokojąco! Adam Niedzielski w rozmowie z RMF FM przyznał, że nie wyklucza reginalnego znoszenia obostrzeń. Sprawdźcie, co dokładnie powiedział szef MZ!

Już od kilku tygodni Polska walczy z trzecią falą koronawirusa. W związku z nagłym wzrostem zachorowań władze jakiś czas temu ogłosiły lockdown podczas którego obowiązuje szereg obostrzeń. W obecnej chwili wszyscy uczniowie uczą się zdalnie, sklepy w galeriach handlowych czy wielkopowierzchniowe sklepy meblowe są nieczynne, a salony fryzjerskie i kosmetyczne są zamknięte.

Ostatnio władze wydłużyły wszystkie obostrzenia do 18 kwietnia, ale teraz chyba wszyscy zadają sobie pytanie, czy po tym terminie rzeczywiście będziemy mogli zapomnieć o lockdownie... Teraz wątpliwości w tej sprawie rozwiał minister zdrowia, który na antenie RMF FM przyznał, że być może nie w całej Polsce lockdown zakończy się w tym samym czasie!

W gruncie rzeczy teraz głównym wyznacznikiem podejmowania decyzji to nie jest nawet poziom zachorowań, ale sytuacja w szpitalach i dostępność respiratorów. To główny element, który różnicuje regiony. Są regiony, które same sobie nie radzą i pomagają im sąsiednie województwa- Adam Niedzielski mówił w radiu RMF FM.