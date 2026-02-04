Livka, a właściwie Oliwia Kiszczak, to młoda wokalistka i autorka tekstów pochodząca z Lublina. Jej twórczość porusza się na granicy popu, alternatywy i refleksyjnego songwritingu.

Kim jest Livka?

Oliwia Kiszczak zadebiutowała w 2022 roku i od tego czasu zdobywa coraz większe uznanie na polskiej scenie muzycznej. Artystka współpracuje z wytwórnią Sony Music Entertainment Poland, która wydała jej debiutancki album. Livka znana jest z autentycznych tekstów i emocjonalnego przekazu. Nie unika trudnych tematów, takich jak zagubienie, potrzeba bliskości czy poszukiwanie tożsamości. W jej utworach wyraźnie słychać osobisty ton, co buduje głęboką więź z odbiorcami, szczególnie z młodszym pokoleniem.

Początkiem muzycznej drogi Livki był singiel „bezdech”, który ukazał się w 2022 roku. W kolejnych miesiącach artystka konsekwentnie pracowała nad debiutanckim albumem, który otrzymał tytuł „Z papieru” i miał premierę w 2024 roku. Album zawiera 14 utworów, w tym „nic(i)”, „Fake ID” oraz duet z Igorem Herbutem zatytułowany „List”. Livka zyskała opinię jednej z najbardziej obiecujących debiutujących artystek młodego pokolenia.

Współpraca Livki z Taco Hemingwayem i innymi raperami

Dużym zaskoczeniem dla fanów Taco Hemingwaya okazało się pojawienie się Livki w utworze „Bez stresu” na jego najnowszym albumie „LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY”. To jedyne nazwisko spoza kręgu dotychczasowych współpracowników rapera, co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie jej osobą.

To nie pierwsze spotkanie Livki z hip-hopową sceną. Już wcześniej, w grudniu 2024 roku, pojawiła się w utworze „Zoë Kravitz” na płycie Kubiego Producenta „Sen, którego nigdy nie miałem”, współtworząc numer z Fukajem, chivasem i Lucassim. Z kolei 26 listopada 2025 roku ukazał się utwór „Obejmuję noce”, który nagrała wspólnie z Jonatanem i Pezetem. Ten emocjonalny numer zapowiadał debiutancki album Jonatana zatytułowany „23/25”.

W kawałku „Bez stresu” Livka przedstawia kobiecą perspektywę historii znanej z innego utworu Taco - "Wszystko jedno", pokazując, że potrafi odnaleźć się w różnych kontekstach muzycznych, zachowując przy tym własną wrażliwość artystyczną.

Livka podbija TikToka i sceny festiwalowe

Poza działalnością wydawniczą Livka prężnie działa w social mediach. Na TikToku obserwuje ją ponad 256 tysięcy użytkowników, a jej filmy zdobyły już ponad 14 milionów polubień. Dzięki temu młoda wokalistka zdobyła rozpoznawalność także poza tradycyjnym obiegiem medialnym.

Livka aktywnie koncertuje - wystąpiła na festiwalach takich jak Next Fest i Great September. Została też zaproszona do programu Spotify RADAR Polska oraz była supportem na klubowej trasie zespołu LemON, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu jej osobą w branży muzycznej.