Nowa płyta Madonny to jedna z najbardziej wyczekiwanych nowości w tym roku. Zanim jednak "Rebel Heart" trafi na sklepowe półki, gwiazda wypuściła nowy singiel "Living For Love". Piosenka tradycyjnie już stała się hitem zaliczając sporo pochlebnych recenzji. Dzisiaj przyszedł czas na premierę teledysku na YouTube.

Reklama

Teledysk do "Living For Love" utwierdza w przekonaniu, że Madonna to niekwestionowana Królowa Popu. 56-latka fantastycznie porusza się w rytm l. W klipie artystka walczy z szatanem na scenie teatralnej. Gwiazda zachwyca figurą, choreografią i kreatywnym potraktowaniem tematu miłości. Mamy nadzieję, że swoją wielkość wokalistka potwierdzi 25 lutego, kiedy to wystąpi na rozdaniu Brit Awards.

Kto z Was jeszcze nie słyszał "Living For Love" koniecznie musi nadrobić zaległości. Tę piosenkę za chwilę będzie słychać wszędzie.

Zobacz: Wyciekł album Madonny: "To gwałt na artyście!"

Zobacz także

Najlepsze sceny z Living For Love Madonny:

Reklama

Madonna z kochankiem na lotnisku: