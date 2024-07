Liv Tyler jest aktorką, której ojciec to Steve Tyler z zespołu Aerosmith. Jednak fani musieli czekać wiele lat by dowiedzieć się, czy daleko spadło jabłko od jabłoni. Jednak okazuje się, że Liv jest córeczką tatusia i odziedziczyła po nim talent muzyczny.

Do śpiewania namawiało ją już wielu jednak udało się to dopiero Roberto Tisciemu, który zaangażował ją do filmiku Givenchy promującego zapach Very Irrésistible Givenchy Electric Rose.

Klip wyprodukowany przez Davida Andrew Siteka, a wyreżyserowany przez Johana Rencka utrzymany jest w mrocznym, rockowym klimacie. Liv Tyler ubrana jest od stóp do głów w kreacje Givenchy i śpiewa piosenkę „Need You Tonight”.

Jak ją oceniacie w nowej roli?

