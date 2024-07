1 z 7

Liroy z żoną na zakupach w centrum handlowym

Liroy wraz z żoną Joanną Krochmalską zostali przyłapani na zakupach w centrum handlowym! Poseł i jego małżonka spędzali spokojny dzień, robiąc zakupy, delektując się pyszną kawą i rozmawiając. Nie brakowało między nimi czułych gestów, uścisków, a nawet namiętnych pocałunków. Co za widok! Ta para mimo upływu lata, nadal pała do siebie gorącym uczuciem. Nie sposób nie wspomnieć również o stylizacjach małżonków. Liroy, zawsze wierny swojemu stylowi, raczej nie przekonał się do noszenia garniturów poza sejmem. W czasie wolnym muzyk i polityk preferuje luźny styl. Piotr Marzec miał na sobie nieodłączną czapeczkę z daszkiem, czarny płaszcz oraz białe sportowe buty. Jego żona Joanna postawiła na look w folkowym klimacie. Jak oceniacie ich styl?

