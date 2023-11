Czy gwiazdy podczas wakacji jedynie pływają luksusowymi jachtami, popijają szampana i jedzą kawior? Otóż nie! Wiele z nich lubi spędzać swój urlop aktywnie– jeżdżąc na rowerze, surfując, a nawet… wspinając się! Jeśli i ty nie potrafisz usiedzieć w jednym miejscu, sprawdź jak ciekawie możesz spędzić letnie dni.

Wspinaczka

Jared Leto lubi wyzwania w życiu zawodowym i prywatnym, dlatego zainteresował się wspinaczką. Wspinanie się po górach daję ogromną wolność i satysfakcję. Dodatkowo, możemy oddychać świeżym powietrzem i podziwiać niezwykłe widoki oraz przyrodę. Nigdy się nie wspinałaś? Tego lata koniecznie wypróbuj taką formę aktywnego wypoczynku.

Surfowanie

Surfowanie to jeden ze sportów wodnych uwielbianych przez gwiazdy. Poprawia kondycje, kształtuje sylwetkę – wystarczy popatrzeć na Gisele Bundchen. Surfowanie to również porządna dawka śmiechu, ale i satysfakcji, gdy uda się utrzymać na fali. Ten oraz inne sporty wodne można uprawiać również w Polsce, a morze Bałtyckie świetnie się do tego nadaje.

Jazda na rowerze

Rower kochają zarówno dzieci, jak i dorośli. To wspaniały sposób na spalenie kalorii na świeżym powietrzu czy wspólną podróż z bliskimi. Jego fanką jest również Reese Whiterspoon, która jazdę na rowerze traktuje jako trening cardio. Co ciekawe, obecnie w większości europejskich miast można za małe pieniądze wypożyczyć miejski rower i w ten przyjemny sposób zwiedzać oraz odkrywać nowe miejsca.

Zwiedzanie

Aktywny wypoczynek nie zawsze musi oznaczać uprawianie sportu. Wiedzą o tym najlepiej ci, którzy uwielbiają dużo zwiedzać i w ciągu jednego dnia potrafią przejść kilkanaście kilometrów! Każdy kraj ma wiele do zaoferowania, dlatego zamiast leżeć nad basenem w hotelu, warto ruszyć przed siebie. Tak zrobiła Kourtney Kardashian podczas jej ostatnich wakacji w Egipcie.

O czym należy pamiętać podczas aktywnego wypoczynku?

Gdy jeździsz na rowerze, biegasz lub zwiedzasz, zawsze pamiętaj, by posmarować się kremem przeciwsłonecznym. Opalasz się nie tylko podczas smażenia na plaży, ale także gdy jesteś w ruchu. Dlaczego trzeba używać odpowiednich produktów ochronnych? Ponieważ pod wpływem promieni słonecznych nasza skóra zaczyna się o wiele szybciej starzeć, pojawiają się przebarwienia oraz istnieje ryzyko zachorowania na raka skóry. My polecamy szczególnie mleczko w spray’u nawilżające z SPF 30 sopot sun firmy Ziaja, które zawiera naturalny mleczan sodu i prowitaminę B5 o działaniu nawilżająco-regenerującym. Konsystencja produktu, mimo wysokich stężeń filtrów, jest bardzo lekka i nietłusta, a spray pozwoli na szybką aplikacje produktu.

Jeśli niestety już się poparzyłaś się, możesz sobie pomóc chłodzącym mleczkiem po opalaniu z wapniem sopot sun. Zapewnia przyjemne uczucie chłodzenia wyraźnie obniżając temperaturę ciała. Stymuluje mechanizmy obronne, działa łagodząco i osłaniająco na naskórek. Dodatkowo intensywnie odżywia oraz przyspiesza naturalne procesy regeneracji skóry. Nawet latem nie możemy zapominać o pielęgnacji twarzy, dlatego jeśli stosujesz już kremy przeciwzmarszczkowe wybierz produkt z wysokim SPF. W linii sopot sun znajdziesz krem przeciw zmarszczkom z SPF 30, który wzmacnia włókna kolagenu i elastyny oraz opóźnia proces starzenia się skóry. Zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz przeciwdziała podrażnieniom wywołanym nadmiernym opalaniem.

