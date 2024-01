Lil Masti postawiła na metamorfozę pół roku po urodzeniu córeczki. Pokazała nowe zdjęcia, a fani przecierają oczy ze zdumienia. Niektórzy twierdza, że nowy look odmłodził ją o 10 a nawet 15 lat.

Reklama

Nie no +100! Pięknie wyglądasz mamacita - piszą internauci.

Co zmieniła Lil Masti?

Metamorfoza Lil Masti

Ostatni rok przyniósł Lil Masti sporo życiowych zmian. Nie tylko pojawiła się na świecie mała Aria, która zawładnęła jej światem i sercem, ale także Aniela Woźniakowska wzięła ślub ze swoim wieloletnim partnerem Tomaszem Woźniakowskim. Nowy rok celebrytka również zaczęła od zmian, może nie tak spektakularnych jak powiększenie rodziny czy ślub, ale tym razem postanowiła na wizerunkową przemianę.

Long hair mommy era - pochwaliła się na Instagramie.

Okazuje się, że krótkie włosy Lil Masti to już przeszłość. Celebrytka zdecydowała się na przedłużanie włosów.

Instagram @lilmasti Instagram @lilmasti

Zobacz także: Lil Masti zabrała półroczną córkę na siłownię. Pewien szczegół zmartwił fanów

Metamorfoza włosów Lil Masti zrobiła wrażenie na fankach. Uważają, że długie włosy sprawiły, że wygląda zdecydowanie młodziej już w poprzedniej fryzurze:

Mega wyglądasz ! Młodziej z 15 lat ♥️

10 lat młodziej

Jednak długie włosy odmładzają

W końcu znowu długie włosy O wiele lepiej i młodziej wyglądasz

Nie no +100! Pięknie wyglądasz mamacita

Instagram @lilmasti Instagram @lilmasti

Zobacz także: Lil Masti pokazała, jak naprawdę wygląda jej figura po ciąży. "To nie jest łatwe to zaakceptowania"

Reklama

Lil Masti postawiła na dokładnie odwrotną metamorfozę włosów niż jej internetowa koleżanka Wersow. Niedawno Wersow zdecydowała się ściąć włosy, rozpoczynając swoją przygodę ze zdecydowanie krótszą fryzurą. Ukochana Friza przyznała w jednym z filmów, że mogłaby się skusić na jeszcze mocniejsze cięcie, przy okazji wykorzystując sytuację i zaskakując wszystkich odważną peruką podczas premiery płyty. Internauci byli zszokowani, jednak ostatecznie okazało się, że zupełnie krótka peruka to był tylko żart, a prawdziwa długość włosów to taka do ramion.

Instagram @lilmasti Instagram @lilmasti