Lil Masti aktywnie działa w sieci, dzieląc się z obserwatorami szczegółami swojego życia. Gwiazda internetu właśnie podzieliła się fanom radosną wiadomością o przeprowadzce! "Cel osiągnięty! Odebraliśmy nasze Emirates ID oraz rezydencję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Od dziś możemy mieszkać w Dubaju!" - napisała na Instagramie.

Lil Masti przekazała radosne wieści

Aniela Woźniakowska, znana szerzej jako Lil Masti, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek i osobowości internetu. Swoją obecność w sieci zaczynała ponad dekadę temu publikując filmy i treści na YouTube, a prawdziwy rozgłos zdobyła dzięki kontrowersyjnemu pseudonimowi "SexMasterka" i otwartemu podejściu do tematów związanych z seksualnością. Z czasem przekształciła swój kanał w bardziej zróżnicowany content, angażując się w walki freak fight i dzieląc się z fanami swoim życiem, stylizacją i zdrowym trybem życia.

Obecnie Lil Masti prowadzi szczęśliwe życie rodzinne u boku męża, Tomasza Woźniakowskiego, z którym wychowuje córeczkę Arię. Para często dzieli się w mediach społecznościowych momentami z codzienności i przygotowaniami do powiększenia rodziny. Influencerka jest aktualnie w drugiej ciąży i niedawno ujawniła płeć oczekiwanego dziecka - będzie to chłopiec, co wzbudziło falę gratulacji od fanów. Teraz przekazała fanom kolejne radosne wieści.

Lil Masti planuje przeprowadzkę

Na początku roku Lil Masti wraz z mężem poleciała do Dubaju, gdzie oglądali mieszkania i planowali przyszłość. Teraz poinformowała, że otrzymali Emirates ID i rezydencję, co pozwala im rozpocząć przygotowania do przeprowadzki.

Cel osiągnięty! Odebraliśmy nasze Emirates ID oraz rezydencję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Od dziś możemy mieszkać w Dubaju! Przyjechaliśmy, aby dopełnić formalności i jednocześnie nabrać sił na cały nowy rok. Uwielbiamy łączyć przyjemne z pożytecznym! Niesamowicie nas to satysfakcjonuje. A teraz czas wracać, szykować się na poród i pakować do wyprowadzki przekazała influencerka.

Nie zabrakło rzecz jasna gratulacji od fanów!

Wow! Zazdroszczę i trzymam kciuki

No i pięknie!

Gratulacje czytamy pod wpisem.

