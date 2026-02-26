Lil Masti na bieżąco publikuje wieści dotyczące swojego życia rodzinnego. Już jakiś czas temu poinformowała widzów o wielkich zmianach, jakie czekają ją i jej bliskich. Cała rodzina planuje przeprowadzkę do Dubaju. Najnowsza rolka influencerki nie pozostawia wątpliwości. Lil Masti podzieliła się wszystkimi szczegółami, a w sieci zawrzało.

Lil Masti oficjalnie ogłasza. Niedługo po porodzie nastąpi przeprowadzka do Dubaju

Jakiś czas temu Lil Masti przekazała radosne wieści o planowanej przeprowadzce do Dubaju. Wiadomość szybko obiegła media, jednak szczegóły nadchodzących zmian wciąż pozostawały nieznane. Teraz nadszedł moment, w którym influencerka rozwiała wszelkie wątpliwości w tej sprawie. W najnowszej rolce opublikowanej na Instagramie Lil Masti wyznała, że przeprowadzka nastąpi tuż po narodzinach jej synka, Hektora. Na pytanie czy wyprowadza się na stałe do Dubaju odpowiedziała wprost.

Tak. Tuż zaraz po moim porodzie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, te miesiące są cały czas takie ruchome, no bo wiecie jak to jest jest z noworodkiem ogłosiła na Instagramie.

W komentarzach pod rolką nie zabrakło entuzjazmu ze strony internautów, którzy odnieśli się do wideo Lil Masti. Posypały się słowa wsparcia i gratulacje.

Dubaj! Gratuluję decyzji! Jestem pewna, że będzie się Wam tu bardzo dobrze żyło

Ale suuuuper, mega doswiadczenie!

Lil Masti zaplanowała z mężem przeprowadzkę 3 lata temu

Jak się okazuje, plan przeprowadzki do Dubaju jest konsekwencją decyzji, która zapadła już trzy lata temu. Lil Masti podkreśla, że cała rodzina z niecierpliwością wyczekuje finalnej przeprowadzki.

Decyzje podjęliśmy 3 lata temu więc nie jest to nic spontanicznego. Jest to decyzja bardzo dobrze przemyślana, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze życie prywatne, rodzinne ale też zawodowe wyznała.

Z ciekawostek dodała również, że jej mąż Tomasz od dwóch i pół roku uczy się języka arabskiego, aby mógł swobodnie rozwinąć tam swój biznes.

Tomek uczy się języka arabskiego już ponad 2 i pół roku bo głównie chce się właśnie skoncentrować na biznesie w świecie Arabskim.

Lil Masti wymieniła konkretne powody przeprowadzki. Już wszystko jasne

Tak przemyślana przeprowadzka musiała mieć swoje konkretne powody. Jak się okazuje, Lil Masti wraz z mężem Tomaszem całkowicie pokochali Dubaj. To właśnie tam ich dzieci będą chodzić do szkoły.

Na swoim profilu na Instagramie influencerka wymieniła, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o przeprowadzce.

W Dubaju po prostu my czujemy że jest to nasze miejsce na ziemi, nie tylko do życia ale również do prowadzenia biznesu: słońce cały rok, jest bezpiecznie, kobiety są bardzo dobrze traktowane, są ogromne możliwości rozwoju i co najważniejsze rodzina jest traktowana priorytetowo i chyba to ostatnie najbardziej sprawiło, że tak pokochaliśmy Dubaj opowiedziała na Instagramie.

Zobacz także: