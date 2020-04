Święta Wielkanocne 2020 będą inne niż wszystkie! Z racji obowiązujących zakazów rządu mających zapobiec rozpowszechnianiu się epidemii koronawirusa Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski rekomenduje, aby spędzić te święta w domu, z osobami, z którymi przebywamy na co dzień. To oznacza, że nie wchodzą w grę duże rodzinne spotkania, a co za tym idzie świąteczne zakupy powinny być mniejsze. Jednak ograniczenia ilości osób, które mogą przebywać w sklepach przyczyniły się do zwiększenia kolejek, dlatego wiele sklepów zdecydowało się przed świętami wielkanocnymi na pracę w trybie całodobowym, a inne wydłużają godziny pracy.

Które markety są otwarte całą dobę przed świętami wielkanocnymi 2020?

Biedronka jako pierwsza poinformowała, że od 7 do 10 kwietnia wszystkie sklepy tej sieci będą otwarte całą dobę. Z kolei w Wielką Sobotę czyli 11 kwietnia "Biedronki" będą czynne do godz. 13.00.

Kolejną siecią, której sklepy są otwarte całą dobę jest Lidl. Jednak tylko niektóre placówki działają przez 24 godziny i dotyczy to sklepów w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz Gdyni. W pozostałych sklepach wydłużyły się godziny otwarcia i sklepy Lidl od 2 kwietnia są czynne od 6.00 do 24.00!

Godziny otwarcia sieci Netto przed Wielkanocą 2020

Nie wszystkie sieci zdecydowały się na to, aby ich sklepy były otwarte całą dobę. Marka Netto wydłużyła godziny pracy i jej sklepy pracują w godzinach 6.00-24.00 do 11 kwietnia.

Godziny otwarcia sieci Kaufland przed Wielkanocą 2020

Zmiany godzin otwarcia nastąpiły też w sklepach sieci Kaufland, aby zapewnić klientom możliwość zrealizowania zakupów przedświątecznych. Sklepy są otwarte od 6.00 do 24.00.

Godziny otwarcia sieci Aldi przed Wielkanocą 2020

Z kolei sklepy Aldi od 4 kwietnia są otwarte w godzinach 6.00-22.00. Między 14.00 a 14.30 obowiązuje przerwa techniczna podczas, której następuje wymiana pracowników. W Wielką Sobotę sklepy Aldi będą otwarte do godziny 13.00.

Na zmiany nie zdecydowały się duże markety, jak Auchan czy Carrefour, które przed świętami pracują w standardowym trybie.

Zobacz także: Kiedy koronawirus w Polsce się skończy? Kiedy będzie można wychodzić na zewnątrz? "Odpowiedź jest krótka" - mówi ekspert

East News

Niektóre sklepy Lidl są otwarte całodobowo! Inne wydłużyły godziny pracy.