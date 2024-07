1 z 12

Lidia Kopania przygotowuje się do wydania nowej płyty. Krążek został nagrany w Niemczech, a jego premiera przewidziana jest na listopad. Piosenkarka wzięła też niedawno udział z zmysłowej sesji zdjęciowej, gdzie promuje nową bieliznę. Przypomnijmy: Ale ona ma ciało! Lidia Kopania w kusej bieliźnie wyzywająca jak nigdy wcześniej

Właśnie zakończyły się zdjęcia do teledysku Kopani do utworu „Pod słowami” z nowej płyty. Zaprosiła do tej produkcji Marcina Kwaśnego, który wciela się w rolę romantycznego kochanka. Teledysk kręcono w Augustowie w hotelu Warszawa. Niespodzianką był fakt, że produkcją zajęła się Andżelika Piechowiak, która ma na swoim koncie już dwa teledyski. Wyreżyserował to Mariusz Malec, który na co dzień pracuje w serialu "M jak miłość". Lidia Kopania w tym teledysku zagrała, zaśpiewała, ale i zaprezentowała się w bieliźnie firmy Alles, której jest ambasadorką.

Czekacie na nowy teledysk Lidii?