Jeśli myśleliście, że w związku Lewandowskich tylko Ania może wyznaczać trendy, byliście w olbrzymim błędzie! Okazuje się, że Robert również lubi wyzwania i zmiany. Nie dość, że zapuścił zarost, który podzielił jego fanów, kupił sobie modne okulary, to w dodatku niczym piłkarz z boiska podciągnął skarpety po kolana (uwaga, to jest trend!)! A bluza? Nie każdego na nią stać...

Robert niezbyt często chwali się stylizacjami na Instagramie. Skupia się raczej na wrzucaniu zdjęć z boiska, szatni czy z treningów na siłowni. Ostatnio zrobił wyjątek i zapozował w ogrodzie! Do klasycznych, szarych, vintage, szortów dopasował jasną bluzę Off - White'a, okulary z czarnymi oprawkami oraz czapkę, by zakryć nieład na głowie ;).

Zobaczcie na następnej stronie jego bluzę, która szczególnie przykuła naszą uwagę! Warta swojej ceny?

