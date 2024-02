Robert Lewandowski od zawsze bardzo dba o swój wizerunek i stara się unikać jakichkolwiek afer i skandali. Czy to właśnie dlatego żądał usunięcia prywatnej fotki, która trafiła do sieci po jego spotkaniu z gwiazdą TVN?! Napisał wówczas niezbyt miłą wiadomość.

Robert i Ania Lewandowscy tworzą jedną z popularniejszych par nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Oboje doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ich życie zawodowe i prywatne stale jest wystawione na świecznik, dlatego robią, co tylko mogą, by uchronić jak największą część szczególnie osobistej sfery, ale przede wszystkim, by uniknąć niepotrzebnych afer.

Zarówno Ania Lewandowska, jak i jej ukochany, dbają o swój wizerunek i dokładnie selekcjonują wszystko, czym decydują się podzielić w mediach społecznościowych. Niewiele też pokazują kadrów z prywatnych spotkań z rodziną czy znajomymi. Czy to właśnie dlatego Robert Lewandowski oburzył się aż tak, gdy do sieci trafiła fotka z jego spotkania z... Kubą Wojewódzkim?!

Ostatnio w podcaście gwiazdora TVN i Piotra Kędzierskiego gościł Kuba Błaszczykowski. Podczas rozmowy nie zabrakło tematu "Lewego", z którym piłkarz ma być skonfliktowany. Wojewódzki postanowił zapytać wprost, czy jego zdaniem "Lewandowski miewał czasami zachowania narcystyczne". Choć sam Błaszczykowski nie wypowiedział się o koledze z boiska negatywnie, "król TVN-u" szedł za ciosem i sam uderzył w Roberta, przytaczając nieprzyjemne wspomnienie.

Myśmy (z Robertem - przyp. red.) się poznali wiele lat temu. Mieliśmy takie prywatne spotkanie u mnie w domu parę lat temu. Zrobiliśmy sobie śmieszne zdjęcie w kuchni i ja to zdjęcie wrzuciłem. I ku memu zdziwieniu dostałem od niego SMS-a: ''Jeśli będziesz wrzucał zdjęcia po spotkaniach ze mną, to przestaniemy się spotykać''. Ja wtedy pomyślałem, cholera, to bardziej ty aspirujesz do mojego świata niż ja do twojego, więc zastanówmy się, kto z takiej dysproporcji będzie bardziej lub mniej zadowolony. Natomiast byłem ciekaw, czy to jest zmiana? Bo parę lat temu, kiedy byłem na ich 30. urodzinach i oni prosili o nierobienie zdjęć, to byłem jednym z nielicznych, który tych zdjęć nie robił, a wszyscy robili i wrzucali na media

- wyznał Wojewódzki.