Anna Lewandowska dodała na swoim Instagramie wpis na temat swoich obozów treningowych. Lewa organizuje je dwa razy do roku w Dojo Stara Wieś w zimie i w lecie. Jednak ilość miejsc jest ograniczona, a fanki Ani mają wrażenie, że zawsze widzą na obozach te same twarze, a kiedy one próbują się zapisać, nie ma już miejsc. Dlatego Anna Lewandowska postanowiła dodać wpis wyjaśniający jak wyglądają zapisy i czy rzeczywiście osoby na jej obozach ciągle się powtarzają i nikt nowy nie ma szans się tam dostać.

Anna Lewandowska się tłumaczy

Co napisała?

Otrzymuję od Was tysiące WIADOMOŚCI i KOMENTARZY z pytaniami dotyczącymi zapisów i miejsc na CAMP BY ANN. Na wstępie bardzo Wam dziękuję i niesamowicie się cieszę, że moje OBOZY cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Wiecie jak ważne i motywujące są dla mnie spotkania z Wami.

Oczywiście BAAARDZO bym chciała, aby większość z Was mogła wziąć w nich udział, niestety lokalizacja i formuła obozu nie pozwala mi się spotkać z wszystkimi chętnymi w Dojo Stara Wieś - napisała na Instagramie Lewandowska i dalej tłumaczy czemu jest tak mało miejsc.

Zapowiedziała, że na wiosnę będzie może dodatkowy termin treningowy.

Po pierwsze Ośrodek Dojo Stara Wieś ma ograniczoną liczbę miejsc, a po drugie najważniejszym czynnikiem jest komfort uczestników i jakość wszystkich elementów składających się na organizację obozu.

W tym roku, po Waszych prośbach pojawił się dla Was dodatkowy wiosenny termin, być może w przyszłym roku będzie ich więcej.

Jak wyglądają zatem zapisy na obóz Ani Lewandowskiej?

Jak wyglądają ZAPISY?

Decydującą rolę odgrywa CZAS. Jak wiecie jest tak wielu chętnych, że miejsca rozchodzą się w kilkanaście minut.

Bardzo mi zależy, aby jak najwięcej nowych osób mogło wziąć udział w obozie, aby się poznać i razem spędzić czas oraz by poczuć i zobaczyć niepowtarzalny klimat i panującą W Dojo pozytywną energię.

Kochani, każdy ma jednak równe szanse na zapisanie się, czy osoba nowa, czy też była uczestniczka. Zazwyczaj około 15-20% osób powtarza się z wcześniejszych obozowych edycji, pozostała część to nowe osoby. Uwierzcie, że wielu znajomym też nie udaje się zmieścić w czasie i zapisać na listę.

Zdaję sobie sprawę, że lista rezerwowa jest bardzo długa, ale mimo szczerych chęci, nie jestem w stanie nic z tym zrobić :(…mam jednak dobrą wiadomość ? Po WAKACJACH planujemy dla Was niespodziankę.

Będzie okazja żeby się spotkać i potrenować w większym gronie ?

Szczegóły już niebawem! - napisała Lewandowska.

Fanki Ani są zachwycone, że może będą nowe terminy obozów, ale też zdarzają się pytania w stylu.

- Słyszałam że tam dostają się tylko gwiazdy - napisała jedna Internautka, a Lewandowska odpisała. Co? - annalewandowskahpba: to plotki - Mimo wszystko uważam, że gdybyś dzien wcześniej poinformowała o której ruszają zapisy to osoby pracujące mialyby wieksze szanse? - zapytał ktoś inny.

I co o tym sądzicie? Czy rzeczywiście ma się wrażenie, że na obozie Ani Lewandowskiej są cięgle te same osoby? Na pewno często goszczą tam: Marta Glik, Dominika Grosicka czy Zosia Ślotała...

Ania Lewandowska zapowiada, że będzie więcej obozów treningowych!

Anna Lewandowska niebawem pojedzie do Rosja kibicować mężowi i polskiej reprezentacji!

