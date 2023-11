Anna i Robert Lewandowscy jak nikt inny znają wszystkie blaski i cienie popularności. Te pierwsze wydają się być oczywiste, a o tych drugich mówi się dosyć rzadko. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że para jest narażona na oszustwa częściej niż "zwykli" ludzie. Jakiś czas temu Anna i Robert Lewandowscy zostali oszukani aż na 100 tysięcy złotych na nieprawdziwej akcji charytatywnej. Teraz z kolei bezprawnie wykorzystano ich wizerunek, o czym poinformowali na Instagramie, ostrzegając swoich fanów.

Reklama

Anna i Robert Lewandowscy znów walczą z oszustami

Anna i Robert Lewandowscy opublikowali nietypową fotografię na Instagramie. Na zdjęciu para ma bardzo poważne miny, co od razu zwraca uwagę i budzi niepokój. W takim wydaniu Lewandowscy nie pokazują się właściwie nigdy. Zawsze wyglądają na szczęśliwych na zdjęciach. Teraz jednak nie mają powodów do radości, bo właśnie wykorzystano ich wizerunek do reklamowania środków odchudzających i usług finansowych!

⚠️OSZUSTWO⚠️STOP✋✋✋ W niektórych mediach społecznościowych ukazują się fałszywe reklamy środków na odchudzanie lub usług finansowych, wykorzystujące bezprawnie nasz wizerunek. Pokazują się też FAŁSZYWE wywiady, których rzekomo udzielamy. Proszę byście byli czujni i nie wierzyli we wszystko, ponieważ jest to jawne OSZUSTWO. Te FAŁSZYWE informacje i reklamy, wykorzystują nie tylko nasz wizerunek, ale też innych osób i mediów. Nie ma i nie będzie naszej akceptacji dla takich bezprawnych zachowań - napisała para na Instagramie.

Lewandowscy tak tego oczywiście nie zostawią. Para poinformowała, że podjęła stosowne kroki prawne. Prosi także swoich fanów o czujność, żeby nie dali wykorzystać się nieuczciwym ludziom!

Lewandowscy po raz kolejny muszą walczyć z oszustami!

East News

Lewandowscy doskonale znają wszystkie blaski i cienie sławy

Instagram