Jeszcze w grudniu głośno mówiło się o propozycji jaką Robert Lewandowski dostał od jednej z drużyn piłki nożnej. Miałby wówczas przejść do niego za kosmiczną kwotę 30 milionów euro netto za sezon, a to oznaczałoby, że zostałby jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie! Czy Robert Lewandowski w ogóle brał pod uwagę taką możliwość, która wiązałaby się z przejściem do chińskiego klubu i jednocześnie z przeprowadzką do Chin? Lewandowski odpowiedział na to pytanie w wywiadzie dla niemieckiego "Muenchner Merkur".

Rzeczywiście dostałem taką ofertę. To jednak zupełnie inny świat (...) - powiedział w rozmowie z "Muenchner Merkur" i jednocześnie potwierdził, że rzeczywiście taka propozycja padła, ale z niej nie skorzystał.

Oczywiście, przejście do klubu w Chinach wiązałoby się również z obniżeniem poziomu gry, co dla Roberta nie byłoby dobrym rozwiązaniem.

Lewandowski nie pierwszy! Chiński klub proponował wcześniej...

Taka propozycja dla Roberta Lewandowskiego to nic dziwnego. Chiński klub upatrzył sobie wcześniej Lionela Messiego i był gotowy wówczas zapłacić Messiemu... 500 milionów euro za pięć lat gry!

Jak widać, na razie możemy być spokojni. Robert i Ania poza Europę się nie wybierają ;)

Czy przeprowadzka byłaby w tym momencie dobrym rozwiązaniem?

Ania i Robert na razie nie opuszczą Europy.