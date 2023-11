1 z 5

Ania i Robert Lewandowscy z chęcią biorą udział w akcjach charytatywnych, choć sami nie lubią się tym chwalić i starają się robić to dyskretnie. Jednak to co teraz zrobili, zdecydowanie zasługuje na rozgłos!

W październiku ubiegłego roku oddział rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka został częściowo zniszczony w wyniku nawałnicy. Lewandowscy postanowili więc pomóc i przekazali zawrotną kwotę na ten cel.

Ile pieniędzy przekazali? Kto o tym poinformował? Wszystko znajdziecie w naszej galerii!

Więcej: Ups! Anna Lewandowska dostała mandat w Warszawie! ZDJĘCIA

Zobacz: Gest Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego wobec małych kibiców