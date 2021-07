Leszek Benke nie żyje. Gwiazdor "Spotkania z Balladą" zmarł w swojej leśniczówce

Partnerka zmarłego Leszka Millera juniora odpowiedziała na zarzuty Moniki Miller! Syn Leszka Millera zmarł kilka tygodni temu, w swoim domu pod Warszawą. Po wstępnej analizie śledczych okazało się, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Bliscy Leszka Millera juniora byli zdruzgotani wiadomością o jego dramatycznej śmierci. Niestety, z czasem okazało się, że rodzina Leszka Millera juniora nie ma zbyt dobrych relacji z jego partnerką, Katarzyną Sobkowiak. Jak informowały media, bliscy poprosili ją nawet o to, żeby nie pojawiała się na pogrzebie. Ostatnio córka i była żona Leszka Millera juniora w rozmowie z portalem wsensie.pl nie ukrywały, że mają ogromny żal do jego partnerki. Monika Miller zarzuciła jej, że nie podłożyła nawet poduszki pod głowę jej taty, który już nie żył... Teraz partnerka Leszka Millera jej odpowiedziała! Partnerka Leszka Millera opowiedziała o dramacie sprzed lat Partnerka Leszka Millera juniora w rozmowie z "Super Expresse" odpowiedziała na zarzuty Moniki Miller. Nie miał poduszki pod głową, bo nie pozwoliła na to policja. To ja go odcięłam i położyłam na podłodze. Kazali mi go nie dotykać. Siedziałam potem przy tej wannie. Musiałam tam wchodzić przez cały dzień i przeżywać to od nowa. To było okropne- wspomina pani Katarzyna. Narzeczona zmarłego syna Leszka Millera zdradziła również, że jej partner już w przeszłości miał próbę samobójczą. Siedem lat temu, kiedy Leszek był jeszcze żonaty, próbował odebrać sobie życie. Podcinał sobie żyły, był praktycznie w takim samym stanie jak ostatnio. Na szczęście wtedy wszyscy się zorientowali. A on trzy dni spędził w zakładzie zamkniętym- zdradza w rozmowie z "SE". Katarzyna Sobkowiak nie ukrywa również, że jej związek z synem byłego premiera był bardzo burzliwy, a w ich domu pojawiała się nawet policja. Kobieta twierdzi również, że...