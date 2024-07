Choć trudno nam w to uwierzyć, popularna piosenkarka Natalia Lesz przez długi okres zmagała się z kompleksami na punkcie swojej urody i seksualności. Dopiero ostatnio się to zmieniło.



- Kiedyś miałam bardzo dużo kompleksów związanych z moim ciałem, ale to się zmieniło. Teraz czuję się kobietą zmysłową i seksowną. Włożyłam w to dużo pracy, żeby zwalczyć swoje słabości. Dziś nie mam już żadnych kompleksów, uwielbiam swoje ciało. Zdarza mi się chodzić nago po domu, sypiać nago w satynowej pościeli, a gdy widzę siebie w lustrze, to nie przemykam się ukradkiem - zdradziła Natalia w rozmowie z "Super Expressem".

Uważacie, że Lesz rzeczywiście miała prawo do kompleksów?

