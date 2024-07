Natalia Lesz już 18 października wyda swoją drugą solową płytę "That Girl". Oprócz kontrowersyjnego teledysku do singlowej piosenki, w którym Natalia całuje się z samą sobą, dowiedzieliśmy się, że jedną z piosenek gwiazda zadedykuje Robertowi Kozyrze. Zapewne będzie to pewnego rodzaju odpowiedź na zachowanie jurora "Mam talent!" podczas festiwalu w Sopocie w 2008 roku kiedy to skrytykował występ Lesz.



Na swoim fanpage'u na Facebooku, Natalia udostępniła zdjęcie teksty piosenki "This Time". Tekst opowiada o małej dziewczynce, która urosła w siłę.



- Nie mogłeś się bardziej mylić, może wyglądam na małą, ale czuję się wielka. Jestem pewna siebie i silna - śpiewa Natalia Lesz. Cały tekst udostępniamy poniżej.



Ciekawe czym Natalia jeszcze zaskoczy nas na swojej nowej płycie...

