Kim jest nowa dziewczyna Leona? To na razie tajemnica. Do tej pory syn Justyny Steczkowskiej nigdy nie wypowiadał się na temat swojego życia prywatnego. Raz jeden w marcu tego roku pokazał zdjęcie z tajemniczą blondynką na swoim Instagramie. Czyżby to była ta sama?