Lenka i Jan Klimentowie półtora roku temu doczekali się pierwszego syna. Tancerz miał wówczas 48 lat, a jego żona 33. Jan i Lenka nie ukrywali tego, że o Cristianka starali się od kilku lat, gdy tylko kobieta zaszła w ciążę ich świat wywrócił się do góry nogami. Teraz w rodzinie Klimentów jest co świętować. Zobaczcie sami!

Niebywałe, co Lenka Klimentowa zrobiła dla swojego męża

Lenka i Jan Klimentowie od kilku lat są niemalże nierozłączni. Para przyjechała z Czech i na stałe zadomowiła się w Polsce, gdzie półtora roku temu na świat przyszedł ich pierwszy syn - Cristian. Wówczas Lenka Kliementowa musiała zrezygnować z udziału w programie "Taniec z Gwiazdami", w którym zyskała największą popularność. Niewiele osób wie, że między Janem a Lenką Klimentami jest aż 15 lat różnicy, a teraz mężczyzna skończył właśnie 50. lat. Z tej okazji Lenka postanowiła zrobić mężowi niemałą niespodziankę.

Na początku Lenka Klimentowa zabrała Jana Klimenta na urodzinową kolację, która również była niespodzianką, a następnie udali się do klubu tanecznego, gdzie oboje na co dzień pracują. Jan Kliment otworzył drzwi na sale taneczną i ujrzał ponad 50 osób, które przyszły na jego urodziny! Mina tancerza wyrażała więcej niż tysiąc słów! Był zaskoczony i nie mógł uwierzyć, że aż tyle osób zechciało spędzić z nim ten wyjątkowy dla niego dzień. Jak na tancerzy przystało Janek i Lenka postanowili nie tracić czasu i od razu ruszyli na parkiet taneczny.

@janekkliement

Tancerze niewątpliwie doskonale się bawili, a następnego dnia Jan Kliment podziękował żonie i przyznał, że niczego się nie spodziewał.

Ponad 50 osób tam było... moja Lenka jest niesamowita, zorganizowała tyle osób, a ja się w ogóle nie zczaiłem - mówił Jan Kliment.

Dodatkowo Lenka Klimentowa kupiła mężowi urodzinowy tort, na którym widniała liczba "50".

@janekkliment

Co ciekawe, na urodziny tancerza byli zaproszeni między innymi: Ewa Kasprzyk, Stefano Terrazzino czy obecny choreograf "Tańca z Gwiazdami"- Tomasz Barański. Wygląda więc na to, że była to niezwykle taneczna impreza, której Kliment długo nie zapomni.

