Zespół LemOn, który wygrał trzecią edycję "Must Be the Music" odniósł olbrzymi sukces. Świadczy o tym tegoroczna nominacja do Fryderyka a także złota płyta dla debiutanckiego albumu grupy. Igor Herbut i jego ekipa właśnie kilka dni temu pochwalili się swoim trzecim teledyskiem. Klip, który kręcony był w Nicei powstał do utworu "Nice".

