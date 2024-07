Śmierć Małgorzaty Braunek wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. Na kilka tygodni przed śmiercią zbierano jeszcze pieniądze na skomplikowane leczenie w Niemczech i wydawało się, że słynna aktorka pokona chorobę. Przypomnijmy: Tak rodzina oraz przyjaciele żegnali i modlili się za Małgorzatę Braunek

Małgorzata Braunek napisała też list, w którym poprosiła najbliższych, aby w przypadku jej przedwczesnej śmierci, zebrane dotąd pieniądze przeznaczyli na pomoc innym potrzebującym. Teraz rodzina zmarłej wypełnia jej wolę. Jak donosi "Fakt", najbliżsi Braunek przekazała niewykorzystane medykamenty do szpitala, by służyły chorym. Pieniądze zaś zostaną wykorzystane do utworzenia centrum informacji dla osób zmagających się z chorobami nowotworowymi.

Piękny gest.

