1 z 6

Która gwiazda wyszła zimą z gołymi nogami na miasto? To Lara Gessler! Znana restauratorka została ostatnio przyłapana nieopodal swojej cukierni Słodki Słony w bardzo krótkiej mini! Dni są coraz chłodniejsze, ale gwiazda nie rezygnuje z trampek i krótkich spódniczek. W dodatku wygląda na to, że Lara Gessler ma też gołe nogi. Na co dzień córka Magdy Gessler rezygnuje też z makijażu, co bardzo popieramy! Zobaczcie najnowsze zdjęcia Lary!

Zobacz: Lara Gessler zdradza, jak będzie wyglądał jej ślub: "Nie będę miała sukni za 60. tys., a jedyną gwiazdą będzie..."