Znamy kolejne nazwiska uczestników trzeciej edycji programu „Azja Express”. ! Tym razem uczestnicy show TVN pojadą do Ameryki Południowej. Już wcześniej było wiadomo, że jedną z gwiazd będzie Tomek Karolak, który do Wenezueli i Boliwii pojedzie z przyjacielem. Jak ustaliło „Party” do grona uczestników dołączy Lara Gessler z mężem. To będzie dla nich prawdziwy test, bowiem córka Magdy Gessler i Paweł Pawłowski są małżeństwem dopiero od sześciu miesięcy. Kto jeszcze wystąpi? „Party” ustaliło, że będzie to Maciej Musiałowski, aktor znany z serialu „Druga szansa”. A także... O tym przeczytacie w najnowszym „Party Luxe”.

Lara Gessler będzie gwiazdą „Azja Express”

Do Azji pojedzie także Maciej Musiałowski

Jak sobie poradzi Tomek Karolak?