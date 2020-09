Lara Gessler pokazała piękne rodzinne zdjęcie, a przy okazji pochwaliła się dużym brzuszkiem! 

Lara Gessler opublikowała na Instagramie piękne rodzinne zdjęcie, a przy okazji pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem. Widać, że narodziny pierwszego dziecka córki gwiazdy TVN zbliżają się naprawdę wielkimi krokami! Córeczka Lary Gessler i jej partnera, Piotra Szeląga, już wkrótce pojawi się na świecie. Spójrzcie, jak tuż przed porodem prezentuje się przyszła mama!

Pierwsze dziecko Lary Gessler przyjdzie na świat już za kilka tygodni. Ostatnio przyszła mama przyznała, że razem z partnerem wybrali już imię dla maleństwa, a przy okazji zdradziła, że od początku ciąży przytyła dziesięć kilogramów. Jak informowało ostatnio "Party" Lara Gessler tuż przed narodzinami dziecka przeprowadziła się do nowego mieszkania i teraz przygotowuje się do bycia mamą.

Ostatnie tygodnie przed porodem Lara Gessler spędza m.in. w gronie swoich najbliższych. W sieci pojawiło się nawet zdjęcie z rodzinnej kolacji u Magdy Gessler!

Nie ma jak u mamy 🥰☔️Po takim deszczowym i dziwnym poniedziałku, jedyne, co mogło uratować sytuacje, to pyszna kolacja, w takim gronie. Mama przeszła samą siebie🥕🍏🍽Zjedliśmy przywiezionego przez Nią z Norwegii ekologicznego łososia. Potem był wspaniały krem z soczewicy - przypominający hiszpańskie lentejas - z pieczoną antonówką, faszerowaną rodzynkami i parmezanem. A na deser naleśniki z powidłami i kwaśną śmietaną♥️ Na koniec mogliśmy się już tylko toczyć🙈🤷🏼‍♀️🦦😂 To chyba normalna sprawa, jak się wpada raz, na jakiś czas do domu rodzinnego😂- napisała na Instagramie.