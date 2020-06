Lara Gessler pokazała goły brzuszek! Przyszła mama zachwyca swoim wyglądem

Lara Gessler pochwaliła się naprawdę dużym brzuszkiem! Przyszła mama po raz pierwszy odsłoniła ciążowe krągłości i pokazała zdjęcie na którym pozuje bez koszulki. Córka Magdy Gessler zachwyca swoim wyglądem, a internauci są pod wrażeniem jej świetnej i szczupłej figury! Spójrzcie tylko, jak w zaawansowanej ciąży prezentuje się Lara Gessler!

Lara Gessler pod koniec kwietnia br. po raz pierwszy poinformowała, że spodziewa się dziecka. Córka gwiazdy TVN pokazała wówczas całkiem spory ciążowy brzuszek. Później przyszła mama w rozmowie z magazynem "Flesz" zdradziła, że przekazała radosną wiadomość dopiero gdy rozpoczęła drugi trymestr ciąży.

Wolałam nie zapeszać, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, dlatego o wszystkim wiedzieli tylko najbliżsi. Chciałam mieć pewność, że z dzieckiem wszystko jest OK. Zaczęłam drugi trymestr ciąży, a to bezpieczny czas. Mogę powiedzieć, że poza rosnącym brzuchem nie odczuwam absolutnie żadnych dolegliwości, więc jest to wymarzona ciąża- mówiła Lara.